Владимирское УФАС сообщает

28.03.2017 Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение о признании факта нарушения Комиссией по закупкам, а также организатором закупки МУП «Водоканал» г. Лакинска ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Основанием для возбуждения дела послужили материалы проведенной Собинской межрайонной прокуратурой проверки при проведении закупки по ремонту второй очереди прудов биологической очистки очистных сооружений МУП «Водоканал» г. Лакинска.

В ходе рассмотрения дела Комиссией Владимирского УФАС России установлено, что действия Комиссии по закупкам по неоформлению итогового протокола, содержащего сведения о принятом решении, и Заказчика МУП «Водоканал» г. Лакинска по размещению на официальном сайте в сети Интернет www.zakupki.gov.ru в виде электронного документа итогового протокола, не принятого Комиссией по закупкам, и по заключению договора с ООО «ИГМАТЭКС» не признанного Комиссией по закупкам МУП «Водоканал»№ г. Лакинска победителем, нарушили требования пунктов 4.4, 5.3.2, 6.3.1, 6.3.3. 6.3.8 Положения о закупке и пунктов 1.2.9., 2.5.2.2., 2.5.3.8 и 2.11.4, 2.12.3., 2.14 Документации о запросе предложений.

Таким образом, в результате указанных незаконных действий как Комиссии по закупкам, так и Заказчика, договор подряда исполнен ненадлежащим лицом, что привело к ограничению конкуренции на рынке работ по строительству прудов отстойников.