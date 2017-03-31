Владимирцы примут участие в акции «Зажги синим»

В областном центре пройдет акция в поддержку детей, болеющих аутизмом.

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В воскресенье, 2 апреля, в Международный день распространения информации об аутизме владимирцев приглашают на Театральную площадь.  Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет» организует там массовую акцию «Зажги синим!»

Участники акции расскажут о детях и людях с расстройствами аутистического спектра и зажгут синие фонарики. Начало мероприятия в 18-30.

С каждым годом количество малышей с диагнозом аутизм неуклонно растет. Впервые узнав о диагнозе «аутизм» многие родители находятся в растерянности: что делать с ребенком, куда с ним пойти, как заниматься, как лечить? Многие взрослые люди до сих пор не знают, что существует такое заболевание.

Педагоги АРДИ «Свет» одними из первых в городе Владимире организовали занятия с детьми с расстройствами аутистического спектра.

Фото: http://www.kspu.ru/index.php/page-11846.html

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