На «сталинке» повесят мемориальную доску в память о хороших соседях

Эта «сталинка», теперь соседствующая с Лыбедской магистралью, была одним из первых многоэтажных домов, построенных в областном центре после войны – в 1957 году. Вид из окон тогда был на овраг – русло Лыбеди. А нынче – посмотри в окно и увидишь элитную новостройку, автомобильную развязку магистрали, в которую ещё лет пять назад мало кто верил. Из окон новстройки конца 50-х годов прошлого века были видны покосившиеся деревянные домушки и сады.

Первым дом на Стрелецкой стал не только благодаря номеру. Здесь, по стечению обстоятельств, в разные годы проживали известные владимирцы. В первую очередь, это русский писатель Сергей Никитин. Он жил здесь с момента заселения (1958 год) и до смерти – 1973 год. В память о нём в 1986 году, когда отмечался 60-летний со дня рождения писателя, была установлена гранитная мемориальная доска.

Однако провисела она не очень долго. Как рассказал «Призыву» Елена Николаевна Колесникова, жительница дома, через несколько лет расколоться граниту «помогли» мальчишки, гонявшие власть.

– И моя мама вместе с вдовой писателя Кларой Михайловной долгое время просили власти заменить мемориальную доску. Однако отчаялись ждать, и на свои деньги заказали другую табличку – более скромную. Её повесили сами жильцы в 1998 году. И до сих пор она весит на доме, – рассказал она.

Елена Николаевна Колесникова в дом на Стрелецкой заселялась с родителями. Они были в числе первых жильцов. Она – дочь известнейших не только в областном центре, но и далеко за его пределами супругов Атабековых.

Антонина Степановна – ветеран Великой Отечественной, была одна из первых редакторов областной «молодежки» – газеты «Сталинская смена» – «Комсомольская искра», возглавляла областной комитет профсоюза работников культуры. Заслуженный работник культуры РФ. В одном из опубликованных воспоминаний, Елена Николаевна рассказывает о том, что ее мама «стояла у истоков создания и развития владимирской литературы». И это не преувеличение! В молодежной газете активно публиковались молодые писатели и поэты: Алексей Фатьянов, Андрей Вознесенский, Иван Ганабин, Борис Симонов, Владимир Томсен, Сергей Никитин, Иван Назаров, Николай Богословский, Владимир Краковский и другие.

А её супруг – Николай Николаевич – также прошедший Великую Отечественную – был известнейшим юристом. С 1963 по 1981 годы избирался председателем президиума Владимирской областной коллегии адвокатов.

В 2013 году, когда отмечалось 90-летие Николая Атабекова (а он ушел годом раньше), обсуждалось несколько проектов увековечивания памяти о замечательном владимирском адвокате. Планировалось издать альбом его фотографий (это была страсть Николая Николаевича), учредить в честь него премию и установить мемориальную доску. Елена Николаевна подождала помощи и поняла, что всем надо заниматься самой. Тогда-то и родилась идея сделать коллективную памятную доску в память об известных жильцах дома.

«Так получилось, что наш дом появился, когда во Владимир приглашали из разных городов Союза политических, общественных деятелей, хозяйственников и деятелей культуры. Это произошло в интересный исторический момент. В 1944 году было принято решение об образовании Владимирской области, а в 50-е годы пошёл бурный процесс ее развития. И плеяда ярких, талантливых, неординарных людей, которых нет уже, и, видимо, не будет, по приглашению обкома партии приехала во Владимир. А в нашем доме давали квартиры комнаты и квартиры сотрудникам, как тогда говорили, «идеологического фронта». Так и сошлись в двухподъездном доме знаменитости Владимира», – рассказывает Елена Николаевна.

Их дети учились в рядом стоящей школе. А семьи долгие годы дружили. Атабековы и Никитины были в дружеских отношениях с Николаем Ивановичем Демьяновым, и его супругой Маргаритой Васильевной. Глава семейства был приглашён на работу в нашу газету. Он был заместителем редактора, а с 1980 по 1985 годы стоял у руля первой газеты области.

Позже, в 1965 году, приехал в дом на Стрелецкой Борис Петрович Соловьёв. Генерал-майор служил в органах госбезопасности и участвовал в операции по освобождению заложников. Дело был в Удмуртии, в городе Сарапул, в 1981 году. Это был первый в СССР подобный захват. Двое дезертиров ворвались в школу и взяли в заложники целых класс – 25 десятиклассников. Они потребовали загранпаспорта и самолет в США или любую другую капстрану.

Борис Петрович руководил оперативным штабом по освобождению заложников. Переговоры шли всю ночь. Рано утром, когда привезли паспорта, террористы отпустили последних школьников и были скручены спецназовцами.

За успешно проведенную операцию на тот момент полковнику Соловьеву был вручен орден «Красной Звезды».

В этом же доме жил Николай Васильевич Корольков, с 1984 по 1988 годы работавший ректором Владимирского государственного педагогического института. Он – почетный гражданин Владимира.

В гости к друзьям сюда заезжал и Алексей Фатьянов, наш прославленный поэт-песенник. Говорят, что и сегодня в этом доме живёт много достойнейших людей, историю которых нам, уверены, предстоит рассказать. Но и они единодушно решили установить на доме мемориальную доску с именами именитых горожан, когда-то живших по соседству.

Её проект сделал скульптор Игорь Черноглазов, но теперь надо найти 120 тысяч рублей на изготовление. Елена Николаевна обратилась за поддержкой в организации, где когда-то работали эти уважаемые люди. Те обещали помочь. Она готова отдать личные сбережения.

Инициатива жильцов, видимо, не потребует долгих бюрократических согласований в мэрии. Судя по информации Игоря Черноглазова, которую он озвучил на последнем заседании городской Общественной Палаты, дом находится не на первой линии, поэтому жильцы вправе решать сами, каким ему быть.

Наша собеседница уверена, что дом, в котором жило так много знаменитостей, достоин стать памятником истории. Насколько эта инициатива будет жизнеспособна, покажет время, а вот позиция жильцов – достойна уважения.

Когда в большинстве домов горожане предпочитают не знать о существовании соседей и скупятся даже на приветствие в их адрес, в этом доме хлопочут о другом: чтобы помнили о тех, кто проживал когда-то за стенкой, на одной лестничной площадке, в одном дворе и был известен повсеместно.