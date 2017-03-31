Законодатели выступили против «информационного террора»

Ответы на этот злободневный вопрос искали участники расширенного заседания комиссии Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям под председательством Владимира Киселева. В Московской городской думе собрались главы региональных парламентов, сенаторы и депутаты, педагоги и представители крупнейших операторов связи.

Участники заседания обратились к неутешительной статистике. В 2016 году добровольно, «под чутким руководством» «групп смерти» из жизни ушли 720 детей и подростков. Формы доведения самых незащищенных наших граждан до самоубийств посредством Интернета становятся все более изощренными. Особо опасные «группы смерти» работают с детьми системно и планомерно, шаг за шагом подталкивая их к последней черте. Во Владимирской области это стало причиной гибели уже восьмерых ребят.

Борьба с «информационным террором» идет в России, что называется, по всем фронтам. Одним из методов борьбы является блокировка опасных сайтов и групп в социальных сетях. С начала текущего года Роскомнадзор закрыл более 4,5 тысячи подобных сообществ в сети Интернет. Между тем председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что блокировки аккаунтов недостаточно, нужно находить инициаторов и карать их по всей строгости закона.

В настоящее время в Государственную Думу уже внесены законопроекты, которые предлагают расширить состав преступлений за доведение до самоубийства, а также за покушение на него сроком до восьми лет. Законодатели рассчитывают, что документ будет принят до конца весенней сессии. Возглавляющий профильную комиссию Совета законодателей страны председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев отметил, что проблема эта требует незамедлительных решений. Причем особое внимание необходимо уделить разъяснительной работе с родителями, во избежание трагедии они должны быть крайне внимательны к интересам своих детей.

– Самое главное сегодня – донести озабоченность до родителей. Если не заниматься детьми в семье, не осознавать, что такая опасность для детей существует, то даже спецслужбы не добьются нужного результата, – подчеркнул он.

Принимавшая участие в заседании директор гимназии № 23 города Владимира Елена Курицына рассказала о введении в образовательном учреждении системы «Родительский контроль», с помощью которой родители могут проследить за ребенком от входа в здание до выхода в Интернет. Но если в школе опасные сайты и аккаунты можно заблокировать, то за ее стенами информационные террористы свободно атакуют детей и подростков не только через соцсети, но и через мобильные приложения.

В ходе заседания парламентарии предложили законодательно закрепить и возрастной ценз для регистрации в соцсетях, и получение обязательного родительского согласия на доступ несовершеннолетних к определенному контенту. Сейчас ограничение доступа к нежелательному контенту провайдеры предлагают осуществлять через функцию «Родительский контроль», за что взимают плату. Участники дискуссии предложили подход пересмотреть. Операторам связи и провайдерам хостингов посоветовали ввести базовый тариф, изначально ограничивающий доступ к ряду сайтов в Интернете.

Подводя итоги заседания, председатель Законодательного Собрания Владимир К иселев отметил, что на основе прозвучавших предложений по усилению информационной безопасности будут разработаны необходимые рекомендации. Как глава профильной комиссии Совета законодателей он еще раз обратил внимание всех участников встречи на своевременность и необходимость широкой пропаганды вопросов безопасности детей в сети Интернет как в образовательных учреждениях, так и в средствах массовой информации.