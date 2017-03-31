Дуэт картошки с молоком

На днях в одном владимирском гипермаркете наблюдала такую картину. Девушка – на вид не больше тридцати – с аккуратным дневным макияжем, строгим хвостом на голове, одетая в модную меховую жилетку, сосредоточенно набирала в целлофановый пакет картошку за 7,98 рублей за кг.

Надо заметить, что картошка эта хоть и дешевая, но вкусная и в хорошем состоянии – без черных прожилок и гнили. В общем-то, и я оказалась рядом с девушкой тоже ради картошки. Оглядевшись по сторонам, увидела еще парочку молодых покупателей вполне себе прилично одетых.

Я это к тому, что есть стереотип – мол, дешевый продукт, такой, как картошка за семь с копейками, прельщает малообеспеченную публику. Пенсионеров, многодетных и т.д. – словом, тех, кто деньги экономит.

Ан, нет! Посмотрев в сторону прилавка с сезонными овощами, увидела, что и там народ кучкуется возле огурцов по 99 и помидоров по 89, а с фруктовых прилавков мечут больше красно-желтые яблоки за 47 рублей кило.

Мясные прилавки то же самое: курица – хит продаж. Ни одна акция на говяжью вырезку за 450 рублей не отнимет популярность у бройлерной тушки за 99.

Аналитики ещё в прошлом году говорили, что покупатель «сбился» с привычного курса. Теперь в центре внимания людей – продукты и одежда, а покупки бытовой техники, машин и путевок на моря оставлены на потом.

На днях наткнулась на интересную статью в газете «Ведомости». Авторы со ссылкой на Российскую академию народного хозяйства пишут о снижении продаж большинства категорий продуктов питания. Упали продажи рыбы и морепродуктов, мороженого и замороженных десертов, кондитерских изделий… Зато реализация картофеля, наоборот, здорово подскочила. А за ней и всего овощного набора – свеклы, моркови, лука, капусты.

Не так давно «Призыв» писал, что именно эти продукты питания совершенно не подорожали за последние семь лет. И, видимо, это самые популярные продукты на сегодня?!

Такую тенденцию можно, конечно, преподать и позитивно. Дескать, покупатель выбрал натуральный продукт российского производства. Но это блюдо для политиков – если больше сказать нечего. А рядовые потребители из числа педагогов, воспитателей, библиотекарей, медсестер, кондукторов, водителей и продавцов горестно вздохнут о минувших не таких уж далеких временах, когда можно было покупать продукты по желанию, а не только в силу их доступности. Но даже и этот «демократичный» харч народ норовит купить по акциям.

Неудивительно, что все чаще в список акционных товаров в гипермаркетах и супермарках стали попадать не «люксовые» продукты (типа сырокопченой колбасы и слабосоленой форели), а овощи и крупы, а также консервы и макароны. Сетевикам тоже не хочется терять своих покупателей, объемы продаж надо поддерживать.

Владимирстат каждый месяц посчитывает, сколько областные сельхозпредприятия реализовали своей продукции. Так вот, января по октябрь 2016-го продажи по зерновым, птице, скоту, молоку, яйцам по сравнению с предыдущим годом росли. А в январе-феврале 2017 года объемы этих продуктов снизились (исключение – только молоко).

Отварная картошка за 7,98 и молоко за 43 рубля литр составляют отличный дуэт – пюре, любимое и взрослыми, и детьми. И винегрет, идущий на смену «Цезарю» и «Греческому», тоже вполне хорош. Вот только как бы всё это не приелось. Человек ведь странное существо – ему всегда хочется большего. Это не тоска по «Пармезану». Это элементарное осознание, что сегодняшний день лучше, чем был вчера, а завтрашний, возможно, будет лучше, чем сегодня. И не только в гастрономическом смысле.

Фото: http://devyatka.ru/images/bx/2015/01/ 7d28d6752bd7956cdd4cbf6914563cc3.jpg