Tele2 расширила сеть дистрибуции до 120 000 точек

Подключиться к сети оператора можно в большинстве населенных пунктов в 65 регионах страны.

Главным каналом продаж SIM-карт Tele2 остается монобрендовая сеть оператора. Оператор построил качественную собственную розницу и теперь фокусируется на эффективности работы каждого салона связи. Количество монобрендовых точек увеличилось незначительно и к концу 2016 года достигло 3,4 тысячи.

Tele2 продолжает активно развивать интернет-магазин – в прошлом году в нем был обновлен интерфейс, а также стала доступна услуга курьерской доставки товаров через компанию SPSR Express. В онлайн-канале оператора к сети Tele2 подключились более 5% новых абонентов. Общее число SIM-карт, приобретенных абонентами в интернет-магазине Tele2, увеличилось более чем на 120%.

Федеральные розничные сети, среди которых отделения «Почты России», магазины цифровой и бытовой техники «М.Видео», «Техносила» и другие, – составляют около 30% от числа всех точек продаж. Их количество точек увеличилось на 26% и составило 71 тысячу объектов.

Кроме того, в 2016 году Tele2 запустила программу прямых продаж «Твой плюс», представляющую собой новый технологичный вариант сетевого маркетинга. Любой желающий может стать партнером оператора и, привлекая новых абонентов, получать 10% от их расходов на сотовую связь. К концу 2016 года количество участников программы достигло 40 тысяч.

– Tele2 уделяет большое внимание развитию своей розничной сети, – рассказал директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко. – Увеличивая количество торговых точек и одновременно улучшая эффективность каждой из них, мы помогаем нашим абонентам получить качественную консультацию именно в том месте, где им удобно. В 2016 году мы расширили ассортимент товаров, представленных в наших салонах, – в продаже появились брендированные смартфоны Tele2, которые успели завоевать большую популярность. Запуск программы «Твой плюс» позволил Tele2 привлечь новых лояльных клиентов, а партнерам – получить денежное вознаграждение за каждого присоединившегося к сети оператора абонента. В этом году мы будем делать акцент на качественном развитии сети дистрибуции и продолжим расширять круг партнеров.