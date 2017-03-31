«Платоновские» дороги во Владимире обещают подлатать к маю

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин принял доклад управления ЖКХ по итогам проверки качества ремонта городских дорог, проведенного летом прошлого года за счет средств системы «Платон».

Как сообщает пресс-служба мэрии, проверка соблюдения подрядчиками своих гарантийных обязательств началась в конце февраля. Специалисты УЖКХ проверили, как «перезимовали» все 44 дорожных объекта и составили акты выявленных дефектов. Претензии возникли к 11-ти объектам. Речь идёт о разрушении продольных швов, поперечных трещинах, не заделанных выемках после взятия проб асфальта на лабораторную экспертизу.

Городское управление ЖКХ уже направило подрядным организациям претензии с указанием сроков устранения дефектов не позднее мая текущего года. В числе адресатов и средние по объемам предприятия, и гиганты дорожной отрасли – например, ГУП «ДСУ-3», всегда отличавшееся достойным качеством работ.

В управлении ЖКХ рассчитывают, что подрядчики устранят дефекты в добровольном порядке, в противном случае, их ожидают судебные разбирательства и перспектива оказаться в реестре недобросовестных поставщиков.

Фото: http://gov.cap.ru/UserFiles/news/201508/28/Original/ bb45739b173e5afac1a5cd20707e078e.jpg