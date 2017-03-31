Бывший главный следователь Коврова освобождён досрочно

В июле 2014 года Ковровским горсудом он был признан виновным в мошенничестве и в двух эпизодах получения взятки с использованием служебного положения и осужден на 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и уплате крупного штрафа.

Наказание бывший главный следователь Коврова отбывал в исправительных колониях для экс-сотрудников правоохранительных органов за пределами 33-го региона. Срок отбытия наказания для него исчислялся с 15 февраля 2013 года, когда, как сообщал “Призыв”, Джурабаев был задержан сотрудниками ФСБ и помещен под стражу.

Однако в колонии общего режима осужденный может освободиться условно-досрочно уже после отбытия половины срока наказания при наличии положительных характеристик. Этим правом Альберт Джурабаев, очевидно, и воспользовался, проведя в заключении в общей сложности около четырех лет.

По образованию инженер военно-космических сил, он прослужил в правоохранительных органах более 20 лет.