29 марта 2017 Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Югохим» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку кислоты азотной (неконцентрированной) для нужд государственной унитарного предприятия Владимирской области комбинат «Тепличный».

Заявитель жалобы указывает, что в соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, заявка ООО «Югохим» отклонена от участия в электронном аукционе по причине – при описании показателей товара допущено применение понятий «не более», «не менее» и не указаны конкретные показатели товара.

С указанным решением аукционной комиссии Общество не согласно, так как, предложенный к поставке товар полностью соответствовал требованиям аукционной документации и требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Представитель уполномоченного органа на заседании комиссии пояснил, что причиной признания заявки ООО «Югохим» несоответствующей послужило не указание конкретных показателей товара.

Заказчик подержал позицию уполномоченного органа.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС решила, признать жалобу ООО «Югохим», по доводам указанных в ней, необоснованной.