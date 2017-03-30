Александровская «ликёрка» задолжала государству четверть миллиарда

Правда, руководство предприятия уже выплатило все налоговые недоимки

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Руководство «Александровского ликёро-водочного завода»  в лице экс-директора завода Романа Кастова и действующего руководителя предприятия Андрея Сатюкова обвиняются в неуплате налогов и сборов в особо крупном размере, – сообщает региональный Следком.

По версии следствия, они использовали формальные документы и представляли в уполномоченный орган  декларации, содержащие заведомо недостоверные сведения об объеме реализованной и возвращенной покупателем продукции.

В результате созданного фиктивного документооборота и противоправных действий руководителей, как полагает следствие, предприятие уклонилось от уплаты акцизов и налога на добавленную стоимость.

С учетом пени и штрафа ущерб госказне составил более 238 миллионов рублей. Обвиняемые   возместили причиненный ущерб и добровольно перечислили в бюджет всю сумму.

Фото: http://aavineee.ru/bypinsinu/img303396.jpg

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Комментарии:

  1. Гражданин СССР

    Правильно и делает что не платит, по налоговому законадательсту налогами обладают все кто прожил на территории РФ более 183, прекрасно, пусть теперь ЭРЭФИЯ докажет что у нее есть земля и документы на землю кто когда на каких основаниях передал продал сдал в аренду, и кто подписал документы со стороны СССР и со стороны РФ !!!

  2. Гражданин СССР

    Правильно и делает что не платит, по налоговому законадательству налогами обладают все кто прожил на территории РФ более 183 дней , прекрасно, пусть теперь ЭРЭФИЯ докажет что у нее есть земля и документы на землю кто когда на каких основаниях передал продал сдал в аренду, и кто подписал документы со стороны СССР и со стороны РФ !!!

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