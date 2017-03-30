Александровская «ликёрка» задолжала государству четверть миллиарда

Руководство «Александровского ликёро-водочного завода» в лице экс-директора завода Романа Кастова и действующего руководителя предприятия Андрея Сатюкова обвиняются в неуплате налогов и сборов в особо крупном размере, – сообщает региональный Следком.

По версии следствия, они использовали формальные документы и представляли в уполномоченный орган декларации, содержащие заведомо недостоверные сведения об объеме реализованной и возвращенной покупателем продукции.

В результате созданного фиктивного документооборота и противоправных действий руководителей, как полагает следствие, предприятие уклонилось от уплаты акцизов и налога на добавленную стоимость.

С учетом пени и штрафа ущерб госказне составил более 238 миллионов рублей. Обвиняемые возместили причиненный ущерб и добровольно перечислили в бюджет всю сумму.

Фото: http://aavineee.ru/bypinsinu/img303396.jpg