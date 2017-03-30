В Гусь-Хрустальном делают бизнес под правильным соусом

Районный бюджет готов раскошелиться для поддержки предпринимателей, знающих, что делать, но не имеющих средств. Ежегодно в рамках муниципальной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы, выделяется 3-4 самых ярких проекта.

К примеру, средства бюджета (а в прошлом году общая сумма составила 660 тысяч рублей) были выделены организатору сервиса по доставке в удалённые населенные пункты района молочной продукции, инициатору запуска мобильного приложения «Мой Гусь-Хрустальный», где собраны на единой площадке акции, новости, афиша, справочник всех организаций и многое другое.

Также конкурсная комиссия поддержала проект открытия детской клиники, где делают прививки малышам, и мастерицу, удивляющую художественными композициями из стекла, создаваемыми иногда прямо при заказчиках. Последняя теперь красиво и оригинально представляет район на различных смотрах и ярмарках. Грант пошёл на оборудование её рабочего места, закупку стеклодотов (заготовок, из которых она делает различные фигурки и изделия).

А еще одна победительница грантового конкурса Евгения Сажнова из села Колпь со своим проектом «Создание фабрики по производству майонезов и соусов майонезных» доказала, что знает, под каким соусом надо вести бизнес. Как утверждают статистики, каждый россиянин съедает в год около 3,5 килограммов этих продуктов. Только за прошлый год Евгения продала первые 13 тонн продукции, заправив блюда на столах не только земляков, но и соседей-рязанцев.

Всего же за последние три года Гусь-Хрустальный район на поддержку начинающих предпринимателей направил более 2 млн рублей. Были созданы автомастерская, предприятие бытового обслуживания населения, мелкотоварная ферма по откорму молодняка крупного рогатого скота мясного направления.

Как подчеркивают организаторы, бизнес с бюджетной инъекцией продолжает работать и развиваться. А администрация присматривается к новым перспективным проектам от начинающих и талантливых бизнесменов.

Фото: http://fsrmsp33.ru/wp-content/uploads/2016/11/Evgeniya-Sazhnova.jpg