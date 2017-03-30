На улице Бобкова с чердака теперь не каплет

Во Владимире жители дома № 1 по улице Бобкова отправили в региональный фонд капремонт благодарственное письмо за капремонт кровли.

Дом построен в 1959 году, и с той поры капремонт кровли там не проводился. Старая шиферная крыша давно отжила свой век. В прошлом году её отремонтировали за счёт средств, которые аккумулирует в общем котле региональный фонд капремонта.

«Все работы выполнены качественно. Сроки капремонта соблюдены. Работала бригада очень ответственно, настоящие профессионалы», – пишут жители.

Подрядчик на месте старой шиферной крыше сделал новую, металлическую, из профлиста. Теперь никакие дожди и наледи ей не страшны.

Капремонт кровли на двухэтажном многоквартирном доме – действительно большое дело. Таких домов во Владимире и в других городах и селах области сотни, а то и тысячи. Собираемость же в фонд капремонта – минимальная, максимум по 300 рублей с квартиры в месяц, то есть по 2500 рублей со всего дома. Когда еще собственники сами накопят? А тут сразу 770 тысяч рублей потратили.

В районе улиц Бобкова, Стасова, Бородина, Алябьева, Даргомыжского множество подобных домов, соседи теперь завидуют жителям дома № 1. Но им может повезти в этом году.

В план капремонта включили 123 многоквартирных домах Владимира. В 114 домах приведут в порядок именно кровли. На капремонт домов областного центра фонд в текущем году потратит 268,5 млн рублей.