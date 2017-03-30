Рыба ушла на дальний кордон

Связано это с началом нерестового периода. Запреты подробно расписаны в Правилах рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

В частности, рыбаков ограничивают в количестве орудий лова: при себе разрешается иметь одну поплавочную или донную удочку с общим количеством крючков не более 2 штук. Кроме того, промышлять можно далеко не везде. Росрыболовство подготовило длинный список нерестовых мест, в которые нога рыбака не должна ступать вплоть до 10 июня.

Во Владимире под запретом будут излюбленные рыболовами места на Клязьме – городской затон на правом берегу, в 800 метрах ниже моста через реку (284-285 км (21 га)), а также Луневская заводь (в районе одноименного городского микрорайона) и заводь Рахмановская (в районе турбазы «Ладога», 277-279 км, (15 га)).

Аналогичный запрет действует и на ловлю на заводи Боголюбовская (одноименный поселок, 270-271 км, (20 га)). Сохраняется запрет на Нерли и ее поймах в (Суздальский район). Река Рпень в списке нерестовых не найдена. С полным перечнем можно ознакомиться здесь, открыв приложение № 6 в разделе “Водные объекты рыбохозяйственного значения Владимирской области”.

Региональное отделение рыбоохраны напоминает, что за уху из свежевыловленной рыбы в нерестовый период могут не только рублем наказать, но и к уголовной ответственности привлечь.

Кстати, только за 2 недели марта сотрудники отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области привлечены к административной ответственности 18 нарушителей, изъяли 54 единицы орудий незаконного лова – 32 сети, 22 – «косынки».

Фото: http://www.ironfish.ru/images/otchety/kasimov-15.jpg