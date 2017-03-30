В регионе-33 крупные торговые сети вытесняют рынки

За последние 2-3 года в регион вошли несколько крупных федеральных торговых сетей, их «точки» появились даже в крупных посёлках и сёлах. По данным Владимирстата, в регионе только в январе-феврале нынешнего года в структуре оборота розничной торговли доля организаций и предпринимателей, торгующих в магазинах, составила 29 млрд рублей, а доля рынков и ярмарок – 1,6 млрд рублей.

Такой расклад не в пользу местных производителей, поскольку попасть со своими товарами в крупные сети трудно («входной билет» многим не по карману), а покупатель и, соответственно, денежная масса плавно перетекают к сетевикам. Поэтому производители – у кого есть возможность – перебираются с рынков и ярмарок в специализированные магазинчики или секции при больших торговых центрах.

Для сравнения, только во Владимире в минувшем году открылось 156 магазинов и ни одного рынка или ярмарки. На территории города работает 145 фирменных магазинчиков от производителей и только 19 из них расположены на Центральном рынке.

Можно было бы сходить на ярмарку за свойскими солениями и овощами, но с предложением не густо: в том же Владимире работают 10 ярмарочных площадок, на всех есть десятки свободных мест для торговли.

Во Владимирской области за пару лет из реестра рынков (его ведет департамент развития предпринимательства и торговли) исключено 28 объектов. Далеко не все закрылись, некоторые переоборудовались в более мелкие структуры рынка – ярмарки. В реестре осталось всего 9 официально работающих рынков – все в районах, где сетевая торговля пока не так развита.

Фото: http://kursktv.ru/sites/default/files/rynok_1.jpg