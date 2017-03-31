Килограммы уходят с песней!

Давайте обратимся к имеющимся научным исследованиям на эту тему. Мне удалось найти несколько научных исследований, подтверждающих положительное влияние музыки на спортивные результаты. К примеру, Британская ассоциация Науки в Спорте и Физических Упражнениях доказала: при беге трусцой добровольцы, включившие музыку, в среднем преодолели на 15% большую дистанцию, чем любители бега в тишине. Еще одно исследование ученых из Германии также льет елей на мельницу любителей заниматься с музыкой. Ученые выяснили, что воспроизведение музыки в процессе выполнения напряженной работы снижает восприятие тяжести. Помимо этого, ритмичная музыка за счет стабилизации ритма движений способствует уменьшению среднего потребления кислорода, снижает ощущение усталости в среднем на 12%. Спортивные медики из Университета МакМастера в Гамильтоне, Онтарио, опубликовали исследование, доказывающее, что любимая музыка существенно увеличивает показатели выносливости и силы спортсменов во время интенсивного тренинга. Так что включайте звук – и вперед, навстречу свершениям!