Качаем ноги дома

1.Приседания с выпрыгиванием

Ноги находятся на ширине плеч, спину постоянно держать ровно, руки скрещены перед собой. Присесть до такого уровня, будто под Вами находится невысокий стульчик. Резко выпрыгнуть вверх максимально высоко. Вернуться в первоначальную стойку.

2.Выпады вперед

Это упражнение укрепляет мышцы пресса, а также заметно округляет разрабатываемые зоны. Для правильного выполнения надо стать ровно, руки на поясе. Сделать широкий шаг вперед. Присесть, слегка касаясь коленом пола и встать. Повторить упражнение на левую ногу.

3.Прокачка внутренней области бедра

Упражнение направлено на устранение излишков жира с внутренней части ног, которая является проблемной зоной. Оно очень эффективно, поэтому при регулярных тренировках результат заметен в скором времени. Чтобы выполнить его, стоя на коленях, упритесь ладонями в пол, образовывая параллель между Вашим туловищем и полом. Отведите согнутую правую ногу в сторону, задержитесь в такой позиции на 1-2 секунды, а затем вернитесь в исходное положение.

4.Приседания сумоиста

Расставить широко ноги, носочки смотрят в разные стороны (по диагонали), спина прямая. Сделать приседание максимально вниз. Желательно, чтобы бедра оказались параллельны полу. Вернуться в исходное положение (на выдохе).

5.Подъем таза

Лечь на спину, руки расположены вдоль туловища или раскинуты в стороны. Поясница и голова плотно прижаты к полу. Пятки пододвинуть так, чтобы до них можно было дотянуться кончиками пальцев. Приподнять носки, чтобы упор был на пятки. Сделать подъем таза максимально высоко (на выдохе). Зафиксировать положение на две секунды, напрягая ягодицы. Опустить корпус вниз. Таз не должен касаться пола.

Упражнения будут эффективнее, если сделать несколько подходов на каждое. Всем удачи!