У «вмазавшего» водителя на «МАЗе» не всё было на мази

Полицейские проводят проверки в отношении водителей, задержанных инспекторами ДПС за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Так, в течение нескольких дней подобные факты были выявлены в Александрове, Коврове и Собинке, – отмечают в региональном УМВД .

27 марта на маршруте патрулирования в районе Сосновского переулка города Александрова инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-21140». Водитель легковушки, 41-летний местный житель, по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердил и алкотестер. При проверке нарушителя выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В этот же день, в Коврове, сотрудники ДПС остановили автомобиль «ВАЗ-217230» под управлением 28-летнего местного жителя. Выяснилось, что водитель сел за руль, употребив перед поездкой спиртные напитки, несмотря на то, что ранее он уже понёс административное наказание за езду в нетрезвом виде.

28 марта за аналогичное деяние госавтоинспекторы на федеральной автодороге М-7 «Волга» задержали 57-летнего жителя Собинки, управлявшего автомобилем «МАЗ».

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении жителей региона уголовных дел.

В региональном УМВД напоминают о наказании для водителей, попавшихся за рулём пьяными, отказавшимся от освидетельствования, либо имеющим судимость за совершение преступления, связанного с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Таким нарушителям грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на два года с лишением права управлять автомобилем в течение трех лет.

Фото: http://rossoshru.ru/images/news/2014/ January2014/22-01-2014/reid_GBDD17.JPG