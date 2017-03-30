Призывной возраст могут поднять до 30-35 лет

На днях комитет Госдумы по обороне обсудил инициативу о повышении верхнего предела призывного возраста с 27 до 30-35 лет. Эту идею парламентарии более детально будут рассматривать уже нынешней осенью.

Сторонников повышения возрастного ценза новобранцев довольно много, и аргументы у них весомые. В частности, один из них – поднятие «планки» ослабит пыл уклонистов, многие из которых умудряются до 27 лет бегать от армии.

Впрочем, найдёт ли инициатива поддержку всего корпуса депутатов, и когда именно ли она будет внедрена в жизнь, пока сказать сложно, поэтому нынешние призывники имеют возможность отслужить по нынешним довольно щадящим правилам – в течение года, да ещё с возможной отсрочкой.

Напомним, с нынешнего года учащиеся учреждений среднего профессионального образования получили право на законную отсрочку от военного призыва до завершения процесса обучения.

Ранее воспользоваться отсрочкой могли только те студенты колледжей и техникумов, которым еще не исполнилось 20 лет.

Весенняя призывная кампания стартует с 1 апреля. Вчера её проведение обсудили в «Белом доме» на расширенном заседание областной призывной комиссии.

В эту кампанию ряды российской армии должны пополнить почти 1600 человек из Владимирской области. Это меньше чем осенью на 220 человек. Кстати, тогда почти 3000 человек воспользовались правом на отсрочку, в том числе 2500 – для получения образования.

А вот 19 человек официально уклонились от службы. Материалы для привлечения к ответственности этих молодых людей были направлены в отделы Следственного комитета РФ. Возбуждено 8 уголовных дел.

Фото: http://vladnews.ru/uploads/news/2015/11/16/ bf0cc2040c5e48c8eae5d38dfd59ba6d.jpeg