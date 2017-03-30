Кому во Владимире Пушкин мешал

В памяти владимирсцев сохранился информационный бум топонимической трансформации 90-х годов минувшего столетия, который принёс не только обновленные имена отдельным улицам, но и призвал граждан к размышлениям. Люди удивлялись усердию топонимистов, разыскивающих исторические и географические названия объектов.

В числе переименованных объектов преобладали наречённые в советский период. Появились и новые, придуманные имена, ранее не существовавшие во Владимире: парк «Дружба», Верхняя и Нижняя Дуброва, в названиях которых исконно русское слово ДубрАва переименовалось в ДубрОву.

Обращает на себя внимание тот факт, что топонимическая комиссия выполняла свою миссию в темпе ускорения и превышения служебных полномочий. Несмотря на то, что 14-я смена Владимирского горсовета 18 октября 1991 года утвердила программу топонимической реставрации города Владимира и список исторических и географических названий, подлежащих восстановлению, абсолютное большинство объектов остались с присвоенными названиями до наших дней. В то же время подверглись переименованию не включенные в список улицы Пушкина, Победы, Московская, Советская, Будённого с присвоением неизвестных имен соответственно: Студеная гора, Большие ременники, Дворянская, Спасская, Садовая.

Сложившиеся обстоятельства свидетельствуют о том, что при подготовке и проведении топонимического процесса не участвовали горожане, не изучено общественное мнение и отношение СМИ. Можно не сомневаться, что в ходе всестороннего обсуждения этой проблемы владимирцы отстояли бы названия улиц Победы, Пушкина, Московской, Советской…

Всем известно, что во многих городах страны, в том числе и нашего региона, названия, присвоенные в Советском Союзе, остаются с правом существования. Любимое народом издание «Комсомольская правда», «Советский спорт» не разочаровали читателей и чиновников своими именами.

Вспомним, что улице Большие Ременники было присвоено имя Победы в дни празднования 20-летия победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-945 годов. Священное слово Победа является героическим стимулом патриотического воспитания современного и грядущих поколений нашего города. О так называемом историческом значении названия Большие Ременники, целесообразности замены выстраданного народом имени «Победа» – вряд ли найдется что сказать.

Парадоксально-кощунственным можно назвать отношение топонимической комиссии (да и некоторых должностных лиц в тот период) к памяти А.С. Пушкина, имя которого дорого каждому гражданину нашей страны. И надо же было додуматься в преддверии 200-летия гения русской литературы переименовать улицу имени Пушкина в Студеную гору!

Владимирцы старшего поколения поясняют, что имя великого поэта было присвоено улице в связи со столетием со дня его смерти. Это событие действительно имело историческое значение – по сравнению с наблюдениями метеорологов XIX века, утверждавших, что на Студеной горе температура воздуха была на несколько градусов ниже, чем в других местах города.

Кстати, серия переименовний не получила своего завершения. Сохранились названия улиц в честь государственных и общественных деятелей нередко неизвестных чиновникам и народу не только в настоящее время, но и в годы советской власти: Горячева, Завадского, Егорова, Ивана Никитина, Белоконской… непонятные сокращения МЮД, МОПР…

Но кто такой Завадский, имя которого носит одна из улиц Владимира? Оказывается Завдских много: А. Завадский, председатель Госсовета бывшей Польской народной республики, П.Завадский – украинский революционный демократ, С.Завадский – польский министр юстиции, Ю.Завадский – народный артист СССР, профессор ГИТИСа (данные из Советского энциклопедического словаря).

Топонимическая трансформация продолжается. В ноябре 2013 г. владимирцы узнали о начале «второго раунда» – возобновление работы топонимической комиссии. Наметилась нормализация остановочных пунктов городского пассажирского транспорта. По версии топонимистов подлежат замене названия 200 остановок, но исполнители намерены осуществить свои поиски и замыслы в отношении пятидесяти одной, среди которых имеются неопределенные, загадочные и сокращенные имена. Однако и в этой стадии трансформации топонимическая комиссия совершала «открытия» без участия общественности.

На главной магистрали областного центра – проспекте имени Ленина – многие годы наблюдается противоречивая ситуация. Пассажир, следуя в троллейбусе или автобусе, неоднократно может слышать объявление: «Садовая площадь» или «Гостиница «Заря». На этом же направлении объявляется улица Пугачева. Но где эта улица? Где-то внутри квартала.

В последнее время появились обновленные имена остановочных пунктов в центральной части города: «Черёмышки», «Марьинка», «Юрьевская застава». Что касается «привязки» топонимических названий к объективным условиям территории, как номинируют члены комиссии, то новые имена далеки от совершенства. Наверное, надо было «Юрьевской заставой» назвать конечную остановку на улице Горького. Настало время обозначить остановочный пункт «Площадь Адмирала Лазарева», а там существует «Красноармейская».

Как анонсировали топонимисты, наступит и третий раунд обновления присвоенных ранее имен улиц и переулков. В январе 2016 года, «Комсомольская правда – Владимир» сообщила читателям о возвращении дореволюционных названий старым улочкам областного центра. Заслуживает положительной оценки подзаголовок статьи «Владимир остался без Ильича», в которой отмечается, что владимирцам несколько обидно, почему никто не спрашивает мнения горожан, каким бы улицам, на их взгляд, следовало дать другое имя. Это должны понять и топонимисты и городские чиновники.

С уверенностью можно надеяться, что топонимическая комиссия внесёт городскому совету изученные среди населения и продуманные с объективной точки зрения предложения о необходимости восстановления незаслуженно снятых названий улиц и других объектов (пос. им. Воровского) областного центра.

В конечном счете, нельзя не выразить сожаление: почему в каждом городе улица Пушкина есть, а во Владимире – нет? Любезное народу имя ликвидировано в ходе топонимической суетливости.

Фото: http://b1.m24.ru/c/852776.900x900p.jpg