Нормативы на ОДН ещё могут пересмотреть

У собственников жилья за два месяца действия новых расчетов по платежам за общее имущество ясности не прибавилось. Большинство задаются теми же вопросами, что в январе и в феврале: как начисляют платеж, откуда берутся такие большие тарифы за содержание общего имущества дома, почему обещанный перерасчет оказался мизерным?

В управляющих компаниях персонал на «взводе», и туда, и в жилнспекцию ежедневно поступают жалобы и просьбы разъяснить сложные расчеты. Кстати, собственники надеются и за март получить перерасчет.

– В нашем доме подвалов отродясь не было, а нам за них выставляют счета. В техпаспорте значится одна площадь общего имущества, а выставляют по другой, – рассказывает владимирец, собственник квартиры на Чайковского Сергей.

Людмила, живущая на улице Диктора Левитана, добавляет, что им два месяца подряд выставляют счета и за горячую воду, которой в подъездах никогда не было.

Региональный департамент цен и тарифов уже выпустил несколько разъяснений для собственников жилья и управляющих организаций. О необходимости учитывать фактическое потребление собственников жилья, если они не превышают нормативы. Об обязанности управляющих организаций при расчетах платежей за общее имущество учитывать тарифы, установленные для населения. О применении ставок нормативов, утвержденных департаментом.

Теперь департамент обратился ко всем муниципальным властям за более подробной информацией по многоквартирным домам. На основании новых данных нормативы могут быть скорректированы.

Местные власти должны уточнить данные по численности жителей домов, общей площади помещений, входящих в состав общего имущества. Для корректного расчета норматива для ОДН по электроэнергии необходимо предоставить сведения о наличии датчиков движения, лифтов, дверных запирающих устройств, насосного оборудования для горячего и холодного водоснабжения.

В апреле специалисты департамента рассчитывают свести все полученные данные воедино и сделать вывод о необходимости корректировки нормативов по ОДН.

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