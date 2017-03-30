Облздрав обещал ввести в строй теркорпус из лихих 90-х

Вчера на встрече с ковровчанами актовом зале горадминистрации директор областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин обрадовал жителей города известием о том, что в течение ближайших трех лет так называемый терапевтический корпус первой горбольницы все-таки достроят.

Звучало это так: «Ковровский долгострой достроят в течение трех лет. 10 миллионов рублей будут выделены из областного бюджета. В этом здании будет современный родильный дом с большим перинатальным центром».

Новость стала поистине сенсацией для Коврова. С одной стороны, ковровчане радуются, но еще больше скептиков. Да и есть отчего. Уже более десятка лет чиновники различного уровня обещают достроить теркорпус, который начали возводить еще в начале 90-х и «заморозили» при готовности около 70%.

Краткая хроника этих обещаний такова: глава Коврова Ирина Табацкова обещала достроить теркорпус в 2010-м примерно за 66 млн рублей. Ее преемник Виктор Кауров говорил о возможности достроить теркорпус в 2012-м, рассчитывая на федеральное финансирование в размере 93 млн рублей. В 2014 году достроить теркорпус в качестве акушерского корпуса первой горбольницы пообещал первый вице-губернатор Алексей Марченко во время визита в Ковров. Тогда расходы на данный объект оценивались почти в 258 млн рублей, которые предполагалось извлечь из областной адресной инвестиционной программы.

Вплоть до минувшего года на официальном сайте администрации города Коврова в разделе «Предложения и наказы избирателей главе города Коврова А. В. Зотову» значилось, что «Терапевтический корпус ГБУЗ ВО «Ковровская многопрофильная городская больница №1» будет достраиваться в 2015-2016 г.г.» Говорилось там даже об открытии корпуса в конце 2016 года.

Ничего из этих обещаний на практике не выполнено до сих пор. Поэтому скепсис горожан неудивителен. Вызывает сомнения и названная сумма. Очевидно, что для достройки пятиэтажного кирпичного здания общей площадью более 5000 квадратных метров нужны не десятки, а сотни миллионов рублей. Хотя, возможно, пресловутые 10 млн рублей – лишь первый транш?

Фото: http://www.ikovrov.ru/images/stories/ articles/2015/09042015/IMG_0752.JPG