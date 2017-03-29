Оружие и 700 боеприпасов изъяты из обращения

Участников группы – всего их было четверо – задержали на территории Владимирской и Московской областей.

«В ходе разработки преступной группы установлен её количественный состав, определены ролевые функции, а также вскрыта и задокументирована их совместная противоправная деятельность и определены места хранения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ» – сообщается на сайте ФСБ России.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 17 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (ручной пулемет Калашникова, пистолеты-пулеметы «Витязь» и «Кедр», автоматы Калашникова, пистолеты «Беретта», Макарова, винтовки и ружья), свыше 90 кг взрывчатых веществ, более 700 боеприпасов различного калибра, приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы.

Следственным подразделением ФСБ России возбуждены уголовные дела по ч. 2 статей 222 и 222.1 УК РФ («Незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ») УК РФ.

«В настоящее время проводятся дополнительные оперативно- розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной группы», – подытоживает пресс-служба ФСБ.