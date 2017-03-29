В жилом доме Коврова торговали порохом

В Коврове магазин «Зверолов», располагающийся в нежилом помещении на первом этаже многоэтажного жилого дома, реализовывал взрывопожароопасные изделия (капсюли и порох). Об этом сообщила областная прокуратура. Факт нарушения закона сотрудники ведомства обнаружили во время проверки.

Дело в том, что в соответствии с Правилами противопожарного режима в России в зданиях, предназначенных для постоянного проживания и временного пребывания людей, реализация подобного товара запрещена.

В защиту прав и законных интересов граждан, проживающих в указанном доме, городским прокурором в суд направлено исковое заявление о запрете ООО «Зверолов» осуществлять деятельность по торговле данными изделиями.

По требованию прокурора после принятия судом иска к рассмотрению ответчиком незаконная деятельность прекращена в добровольном порядке, взрывопожароопасные изделия сняты с реализации.

Городской прокуратурой продолжаются проверочные мероприятия в сфере оборота оружия.

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