В жилом доме Коврова торговали порохом

В Коврове магазин «Зверолов», располагающийся в нежилом помещении на первом этаже многоэтажного жилого дома, реализовывал взрывопожароопасные изделия (капсюли и порох). Об этом сообщила областная прокуратура. Факт нарушения закона сотрудники ведомства обнаружили во время проверки.
Дело в том, что в соответствии с Правилами противопожарного режима в России в зданиях, предназначенных для постоянного проживания и временного пребывания людей, реализация подобного товара запрещена.
В защиту прав и законных интересов граждан, проживающих в указанном доме, городским прокурором в суд направлено исковое заявление о запрете ООО «Зверолов» осуществлять деятельность по торговле данными изделиями.
По требованию прокурора после принятия судом иска к рассмотрению ответчиком незаконная деятельность прекращена в добровольном порядке, взрывопожароопасные изделия сняты с реализации.
Городской прокуратурой продолжаются проверочные мероприятия в сфере оборота оружия.
Фото: http://progorodsamara.ru/userfiles/picoriginal/img-20150103111737-880.jpg
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