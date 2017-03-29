Теперь дополнительно к бесплатному общению в WhatsApp в опцию добавлена возможность пользоваться без оплаты трафика сервисом Viber.

Услуга «Плюс мессенджеры» предоставляет неограниченный интернет-трафик в приложениях WhatsApp и Viber. Опция включает нетарифицируемый обмен сообщениями, передачу фото- и видеоконтента. Трафик голосовых и видеовызовов через мессенджеры оплачивается в соответствии с действующим тарифным планом и скидками.

Активировать услугу «Плюс мессенджеры» можно в личном кабинете my.tele2.ru или с помощью команды *155*521#. Для отключения опции необходимо набрать комбинацию *155*520#. Абонентская плата за пользование сервисом составляет 2 рубля в сутки. Услуга также доступна корпоративным клиентам компании.

С начала 2017 года количество пользователей услуги «Плюс мессенджеры» выросло в 2,5 раза. WhatsApp и Viber, которые входят в пакет услуги, являются самыми популярными мессенджерами среди абонентов Tele2. Так, приложение WhatsApp используют более 3 млн абонентов оператора, Viber – более 4 млн человек.