Почта России в апреле поднимет цены на услуги

В редакцию «Призыва» обратились наши читатели, услышавшие информацию о повышении тарифов, простаивая в очереди в одном из владимирских почтовых отделений. И в пресс-службе регионального управления, и в почтовых филиалах «Призыву» подтвердили данную информацию.

Однако никто из местных специалистов пока не знает, какие именно услуги подорожают и насколько. А обычных владимирцев информация об апрельском подорожании удивила, потому что почтовые тарифы в этом году уже повышались – в январе.

Тогда во Владимирской области стоимость пересылки простого письма весом до 20 грамм увеличилась с 22,42 до 38,94 рубля, заказного письма – с 43,66 до 77,88 рубля, письма с объявленной ценностью – со 106,2 до 153,4 рубля. Значительный скачок цен, более 40%, хотя в прошлом году на федеральном уровне сообщалось, что в январе 2017-го тарифы будут повышаться на уровень инфляции – 5,4%.

И вот – еще одно подорожание. Как сказали «Призыву» почтовые работники, пока известно только, что цены повысятся и на письма, и на конверты.

Фото: http://omskregion.info/images/news/full/ 2014/03/723f3ea288630a6ecc3d74083d266ede.jpg