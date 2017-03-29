От укуса клеща пострадал трехлетний ребенок

«Призыв» уже сообщал о раннем пробуждении клещей. И вот их первая жертва. В Муромскую детскую больницу была доставлена пострадавшая от укуса клеща трехлетняя девочка из села Молотицы. Как сообщают наши муромские коллеги, скорую помощь вызвала напуганная мама девочки. При осмотре медики нашли кровопийцу.

Эпидемиологи напоминают, что клещи уже появились в городских парках и на садовых участках. Пока нет травы и листвы, они обитают в кучах мусора и на голых ветках деревьев и кустарников. Подобраться к человеку они могут и на шерсти домашних животных.

Определить, не является ли насекомое переносчиком клещевого энцефалита или болезни Лайма, можно только в областной вирусологической лаборатории.

– Доставку клеща в лабораторию нужно производить не позднее чем, через 3-5 дней с момента снятия с человека. Вирусологическая лаборатория по исследованию клещей находится во Владимире по адресу улица Офицерская, 20, – пояснил порталу “Муром24” главный специалист эксперт территориального отдела Роспотребнадзора Нина Носова.

Специалисты территориального отдела Роспотребнадзора отмечают: несмотря на то, что территория Владимирской области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, каждый желающий может сделать себе платную прививку в кабинете вакционопрофилактики. Расположен он во Владимире на улице Луначарского, 22а».

Фото: http://smolnarod.ru/sn/v-smolenskoj-oblasti-15-detej-postradali-ot-ukusov-kleshhej/