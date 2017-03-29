Владимирский губернатор сделал Ленина «вождем во дворянстве»

Это случилось в начале лета 1886 года. Будущий владимирский губернатор, а тогда ещё симбирский губернский предводитель Михаил Теренин утвердил постановление губернского дворянского собрания, удовлетворившего прошение вдовы действительного статского советника Ульянова о причислении ее с четырьмя детьми к числу потомственных дворян Симбирской губернии.

Основанием стало наличие у скончавшегося к тому времени главы семейства Ульяновых ордена св. Владимира III степени, награжденный которым по законам того времени становился потомственным дворянином вместе с женой и детьми.

В подписанной Терениным бумаге значилось: «Ввиду награждения И. Н. Ульянова орденом Владимира III степени внести М. А. Ульянову и ее детей в дворянскую родословную книгу Симбирской губернии».

В соответствии с бюрократической процедурой Российской империи документ с автографом Теренина отправился в Петербург, где Указ Правительствующего Сената от 6 ноября 1886 года за № 4562 утвердил в дворянском достоинстве Марию Александровну Ульянову и ее детей Александра, Владимира, Дмитрия, Ольгу и Марию. Владимир – будущий Ленин!

Специалист по лошадям

Столь курьезным образом пересекшийся с биографией Ленина Михаил Николаевич Теренин оказался 19-м по счету владимирским губернатором. Он возглавил Владимирскую губернию после 16-летнего управления своего предшественника Иосифа Михайловича Судиенко, но быстро сумел наладить контакт с владимирским дворянством и наиболее влиятельными местными чиновниками. Впрочем, не будем забегать вперед и расскажем обо всем по порядку.

Михаил Теренин родился в 1839 году в родовом имении в селе Киять Буинского уезда Симбирской губернии, ныне находящегося в составе Татарстана. Он получил домашнее образование и в 1856 году поступил на службу в лейб-гвардии Конный полк унтер-офицером. Двумя годами позже получил чин корнета, а в 1861-м испросил бессрочный отпуск и вернулся на родину.

В 1863 году Теренин окончательно вышел в отставку в чине гвардии штабс-ротмистра и посвятил досуг уездной жизни. Он успешно занимался развитием унаследованного от отца конного завода. Специалист по коневодству князь Сергей Урусов в «Книге о лошади» называл завод Теренина в числе лучших в России из «заводов рысистого сорта».

Путь политика

В 1865-м Михаил Теренин был избран депутатом дворянства Буинского уезда и определен мировым посредником. В январе следующего года занял пост уездного предводителя дворянства, завоевав авторитет и уважение дворян не только своего уезда, но и значительной части Симбирской губернии и получив свой первый и сразу достаточно высокий орден св. Станислава II степени с Императорской короной.

В июне 1871 года он был избран симбирским губернским предводителем дворянства (для 32-летнего кандидата это был очень высокий пост) и переизбирался в эту должность целых пять трехлетий подряд, став камергером, действительным статским советником и кавалером еще трех высоких орденов «генеральского» уровня.

Занимая пост губернского предводителя, Михаил Теренин был хорошо знаком с семейством директора Симбирских народных училищ действительного статского советника Ильи Николаевича Ульянова. Но хотя они были в одном чине, «выскочки» Ульяновы, конечно, не могли претендовать на причисление к симбирской аристократии, первое место среди которых занимало семейство Терениных.

Летом 1884 года в Симбирске воры украли у Ильи Ульянова сразу двое карманных часов, а у Михаила Теренина тогда же из дома вынесли две пары новых ботинок и бинокль. «Эх, будь я губернатор, живо навел бы порядок!» – сказал в сердцах Теренин «товарищу по несчастью» Ульянову. И в январе 1887-го Михаил Николаевич был назначен симбирским губернатором.

На его правление в Симбирске пришлись многочисленные пожары, неурожай и эпидемия холеры. Теренин в экстремальных обстоятельствах оказался не очень расторопным администратором, но он неплохо подбирал кадры и оставался в Петербурге на хорошем счету. В 1889 году Теренин был произведен в тайные советники, а 1892-м получил еще один высокий орден – св. Владимира II степени.

Работа и отставка

22 января 1893 года Михаила Теренина царь назначил владимирским губернатором. Что интересно, новым Симбирским губернатором был определен владимирский вице-губернатор действительный статский советник Владимир Николаевич Акинфов, выходец из дворян Покровского уезда Владимирской губернии. Тогда считалось, что чиновники не должны служить в губернии, помещиками которой являются.

Во Владимире Теренин губернаторствовал до начала 1898-года. При нем во Владимире в ноябре 1893-го был освящен новый храм во имя св. архистратига Михаила, в январе 1895-го открылся Дом Трудолюбия. В том же году открылось Владимирское отделение попечительства о слепых, при котором начало работать специальное училище. В 1896 году были перестроены здания Александринского детского приюта и ремесленно-грамотной школы благотворительного общества. 1 сентября 1896-го во Владимире открылось городское добровольное пожарное общество. В январе 1897 года во Владимирской губернии прошла I всеобщая народная перепись населения.

В мае 1896 года тайный советник Теренин участвовал в торжествах в Москве по случаю коронации императора Николая II и был пожалован орденом Белого Орла. В июле 1896 года город Владимир посетили император Николай II и императрица Александра Федоровна, а 27 августа – дядя царя великий князь Владимир Александрович с женой и сыном Кириллом Владимировичем – будущим «императором» в эмиграции.

Однако успешную карьеру владимирского губернатора, который мечтал вернуться на прежний губернаторский пост в Симбирске, пресекла болезнь почек. В конце 1897 года Теренин испросил двухмесячный отпуск для поправления здоровья, но из этого отпуска во Владимир уже не вернулся.

Вскоре по болезни он вышел в отставку, поселившись в селе Киять Симбирской губернии, где когда-то родился. Скончался тайный советник Теренин в Симбирске 21 ноября 1899 года «от водянки» в возрасте 60-ти лет.

На фото:

Один из многочисленных советских памятников маленькому Володе Ульянову

Владимир Ульянов, будущий Ленин, в пору признания его потомственным дворянином

Михаил Николаевич Теренин

Богоявленская церковь села Киять, где был крещен будущий владимирский губернатор, и при которой он похоронен