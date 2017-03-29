Проезд во Владимире подорожает с 5 апреля

Областной департамент цен и тарифов разместил на своём сайте протоколы решений по повышению стоимости проезда в общественном транспорте Владимира. Там уточнена дата начала действия новых тарифов – 5 апреля.

Предельный тариф и для автобусов, и для троллейбусов, как уже сообщал «Призыв», составил 20 рублей. Но муниципалитет имеет право снизить ставки в интересах населения, при этом дотируя потери перевозчиков из бюджета.

Во владимирской мэрии пояснили, что готовы компенсировать перевозчику «Владимирпассажиртранс» 1 рубль с поездки, чтобы тот возил пассажиров на троллейбусах за 19 рублей. Деньги в городском бюджете на эти, по мнению администрации, социальные нужды есть.

– Предприятие «Владимирпассажиртранс» на днях проведет заседание совета директоров. На нем будет рассматривать несколько вопросов: о снижении тарифа на разовый билет, а также о новой стоимости месячных проездных. Специалисты сегодня просчитывают все нюансы, чтобы сохранить доступность школьных и студенческих проездных, – пояснил руководитель управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александр Карпилович.

Любопытно, что изначально владимирская мэрия предоставила в департамент расчеты на поездку в троллейбусах, согласно которым тариф должен был равен 25 рублям. Чиновники и перевозчик заложили в тариф и 8%-ю рентабельность для обновления парка. Эксперты департамента снизили расчет рентабельности до 5%. Теперь интересно, какими троллейбусами «обогатится» за счет тарифа «Владимирпассажиртранс»? Ведь «рогатый» парк не пополнялся довольно давно.

Еще одна деталь. Все перевозчики указали в документах о снижении пассажиропотока и, соответственно, об увеличении убытков. Это стало основным аргументом при заявке города на увеличение тарифа. Однако Владимирстат, приводя данные по пассажирским перевозкам за январь-февраль текущего года, указал на рост пассажиропотока – на 1,5%.

Как бы то ни было, перевозчики явно остаются в плюсе. К сведению, в этом году «Владимирпассажиртранс» получит из городского бюджета ежегодную субсидию на покрытие убытков в размере 50 млн рублей.