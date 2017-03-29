Водителей штрафуют за грязные номера

С начала года только во Владимире к административной ответственности привлечены 1000 водителей.

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В Госавтоинспекции региона отмечают, что факты управления автомобилем с нечитаемыми номерами пресекаются ежедневно. С начала года только в областном центре к административной ответственности привлечены 1000 водителей.

Конечно, погода вносит свои коррективы, но и без этого далеко не все водители следят за внешним видом своих машин. А за нечитаемые номера предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

В связи с этим, управление Госавтоинспекции по Владимирской области рекомендует водителям перед выездом проверять не только наличие омывающей жидкости, работу световых приборов и стеклоочистителей,  но и читаемость номерных знаков.

Фото: http://www.gibdd.ru/r/33/news/3137044/

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