Слепов снова «в золоте»

Владимирский биатлонист Алексей Слепов завоевал «золото» в индивидуальной гонке чемпионата России на 20 км в Увате Тюменской области. Несмотря на три промаха, спортсмен вырвал победу у своего противника, опередив его на 4 с небольшим секунды.

«Думаю, что медаль чемпионата России можно взять и с десятью промахами, если иметь супербыстрые лыжи, – сказал Алексей Слепов. – В принципе, они у меня есть, но, видимо, соперники тоже не спят, тренируются постоянно, не дают мне расслабляться. Три промаха, конечно, лучше чем шесть в преследовании. Конечно, можно бегать и вообще без промахов, но без промахов не всегда получается. Я планирую завтра пробежать две эстафеты, а потом ещё в Тюмени побегать. В выходной я сходил в баню с питерской командой, немного отдохнул, поэтому начал сегодня не быстро. А так здоровье есть, не жалуюсь и всем советую вставать с диванов и начинать заниматься зарядкой», – цитирует биатлониста Агентство «Весь спорт».

Серебро на этом этапе Чемпионата завоевал Павел Магазеев, бронзу – Евгений Петров.

Напомним, несколько дней назад Алексей Слепов уже оставлял далеко позади себя всех лидеров национальной сборной, преодолев 10-километровую дистанцию за 24 минуты и 29,6 секунды.

Фото: https://img.championat.com/news/big/e/h/aleksej-slepov _1490703773348.jpg