Цены на продукты и лекарства проверит Генпрокуратура

Общественная пала РФ запустила «горячую линию» для сбора информации о возможных фактах незаконного повышения цен на продукты питания и лекарства, – сообщает ТАСС.

«На основании закона «Об основах общественного контроля РФ» в рамках поручения президента РФ Владимира Путина о необходимости детально разбираться с фактами неправомерного роста на основные продукты питания и жизненно важные медикаменты, данного 14 марта на коллегии Генпрокуратуры, мы открываем горячую линию по мониторингу цен на продукты питания и медикаменты и просим потребителей, общественные организации, региональные общественные палаты, органы местного самоуправления сообщать нам о возможных фактах экономически необоснованного повышения цен», – заявил инициатор «горячей линии», председатель комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак.

Информация, поступающая на горячую линию, будет оперативно обрабатываться, обобщаться и направляться в Генпрокуратуру для принятия мер реагирования.

Телефон горячей линии: 8-800-737-77-66.

Фото: http://misanec.ru/wp-content/uploads/2016/06/1161.jpeg