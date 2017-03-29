Безопасность детей – проблема общая

Обсудить актуальную проблему собрались представители исполнительной и законодательной власти, правоохранительных и надзорных органов, общественники, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области, а также родители. Как отметили участники встречи, проблема детской безопасности и в реальном, и в информационном пространстве требует консолидированной работы на всех уровнях: начиная с семьи и заканчивая органами власти в регионе. Ни для кого не секрет, что сегодня в Интернете можно найти очень много опасной информации, которая негативно влияет на неокрепшую психику подростков.

Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области Ирина Минина отметила: «Нас волнуют вопросы снятия агрессивного поведения у детей, вопросы недопущения детей к информации, которая приводит их к самоубийствам и к совершению иных поступков, которые угрожают их жизни и здоровью».

Следком предлагает предоставить врачам полномочия без согласия родителей или законных представителей ребенка информировать органы системы профилактики о ситуациях, когда детям угрожает опасность. Например, когда родители безответственно ведут себя по отношению к ребенку при наличии у него какого-либо серьезного заболевания. Такая инициатива в регионе уже звучала, и Заксобрание в прошлом году подготовило соответствующий запрос в Госдуму. Ответа из нижней палаты парламента РФ пока нет, но ситуация на контроле и у прокуратуры, и у законодателей.

Ряд предложений, прозвучавших на круглом столе, требуют долгосрочной проработки. Конечно, в один день нельзя решить вопрос с нехваткой в образовательных учреждениях квалифицированных медиков и психологов. Но это не отменяет той ежедневной текущей работы, которую необходимо выполнять уже сегодня.

– Есть конкретные мероприятия, которые можно реализовывать прямо сейчас, касающиеся, например, организации «Зеленой комнаты». Напомню и про системную работу по контролю за безопасностью летнего отдыха детей – мы ведем этот мониторинг уже несколько лет. Сегодня очень важно, чтобы родители не самоустранялись от проблем. Купили мобильный телефон – значит, надо контролировать, какие программы ребенок туда установил, какие игры. То же самое и с домашним компьютером, – отметила заместитель председателя Законодательного Собрания, руководитель фракции «Единой России» Ольга Хохлова.

По итогам круглого стола будет разработан план межведомственной работы по обеспечению безопасности детей и подростков в регионе.