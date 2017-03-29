Директор музея Конышев объяснится с владимирцами

Заседание клуба состоится завтра, 30 марта, в 18.00 в конференц-зале отеля «Вознесенская слобода». Вход свободный.

Прогноз «Призыва»: вряд ли встреча соберёт много горожан – простых владимирцев, интересующихся историей родного края и будущим крупнейшего музея региона. Будут журналисты, которые, в общем-то, по отношению к политике нового руководства ВСМЗ уже разделились на два лагеря: одни источают елей, другие – льют дёготь. Будет политактив губернского центра (его представителей – по пальцам пересчитать, и они, по большому счёту, тоже определились в своей позиции к гендиректору музея Конышеву&Co). Будут, возможно, чиновники и действующие сотрудники музея. Бывшие вряд ли придут – велика обида, чего раны бередить?

То есть будет расширенная тусовка, для которой пафосная площадка «Вознесенской слободы» – самое то. Горожанам на предмет громко повозмущаться скорее подошел бы Дом офицеров или ОДК – где там в прошлый раз проходили слушания по перекрытию центра города для «пешеходки»? Впрочем, даже эти проходные места при повестке дня «работа музея» вряд ли собрали бы большую аудиторию. Это ведь не вопрос строительства мусорного завода у тебя под боком, да?

Организаторы новой площадки понимают, что их формат – это не формат публичных слушаний. Они действуют в своём ключе, осознавая архиважность темы, которую будут рассматривать на дискуссионном клубе. И хорошо уже то, что политика руководства ВСМЗ подвергается обсуждению. Учреждение, аккумулирующее «коллективную память владимирцев» – это не частная лавочка, где можно действовать, как угодно одному человеку, пусть даже в силу обстоятельств и причуд нынешнего времени оказавшегося в кресле «начальника».

– Мы решили позвать Конышева по нескольким причинам, – рассказал «Призыву» один из организаторов проекта, руководитель интеллектуального клуба «Тимметрия» Артем Черней. – Судьба музея-заповедника – это очень важная тема, которую сейчас обсуждает весь город. Владимирцы неравнодушны к своей истории, к своему музею – и им, конечно, хотелось бы получить возможность понять существующее положение дел. Но при этом сам Конышев – достаточно закрытый человек, который до настоящего времени не слишком охотно шел на диалог с общественностью. Уговорить его выступить в дискуссионном клубе было достаточно сложно. Но в итоге нам это удалось. Лично мне показалось, что Конышев все-таки осознал, что важно быть открытым для общества. Посмотрим, что выйдет из этой встречи.

По словам Чернея, идея открыть во Владимире дискуссионный клуб появилась года три назад. «Городу не хватает общественных обсуждений, – считает он. – Общественные слушания, которые проходят, когда намечается какое-то, например, строительство – это не совсем то. Ближе к нашему проекту – та активность, которая началась в городе, когда в центре собирались сделать пешеходную зону. Все эти бурные дебаты, доводы «за» и «против», готовность отстаивать свои интересы, неравнодушие – это необходимо для того, чтобы город развивался и менялся к лучшему. Но при этом, например, известно, что когда горожане пытались отстоять любимые ими «Блинчики», их мнение и пожелания были проигнорированы. Решение о строительстве церкви на месте популярной «стекляшки» было принято практически единолично, вопреки общественному мнению. Это неправильно, так быть не должно. Так что наш дискуссионный клуб – пока еще в далекой-далекой перспективе – это попытка создать еще и такую общественность, с которой будут считаться»

Клуб «Зерно» будет собираться раз в 3-4 недели. Организаторы сознательно решили не говорить о политике, но активно обсуждать городскую среду, общественный транспорт, историю, культуру и т.п. На каждую встречу будут приезжать гости – не только из Владимира, но и из других городов. Каждый из них уже занимается каким-либо интересным и актуальным проектом, влияющим на общественную жизнь. Так, летом «Зерно» ждет Михаила Зыгаря, основателя проекта «1917: свободная история».

– В целом проект – обсуждать современный город, каким он мог бы быть, что он может дать жителям, насколько соответствует их пожеланиям, что и как можно было бы изменить, – объяснил Артем Черней. – Поэтому мы ждем в дискуссионном клубе всех людей, которые собираются жить во Владимире и хотят сделать этот город лучше и комфортнее.

Напоминаем: 30 марта, 18.00, «Вознесенская слобода», вход свободный.

И кстати, на фотографии, иллюстрирующей данный материал – вовсе не владимирцы. Это жители Татарстана, которых волнует судьба Верхнесинячихинского металлургического завода (ВСМЗ). Но кто знает, если клуб «Зерно» организует, в конце концов, общественность, с которой будет считаться власть, то, может быть, и во Владимире плакаты «Спасём наш ВСМЗ» понесут обычные горожане, которых просто интересует история родного края и заботит всё, что с ней связано?

Фото: http://www.proftat.ru/user/images/trade-unions_2016-7-20-1.jpg