Зрителям драмтеатра дали «Вредные советы»

Отключите же наконец мобильные телефоны – эта наболевшая рекомендация до время капустника прозвучала несколько раз: в форме скетча, песни, в стилизованном под Григория Остера стихе и, наконец, в трагедии Гамлета – от навязчивого рингтона даже Офелия восстала из могилы и мстительным призраком поплыла в зал.

Впрочем, как выяснилось, артистам докучают не только любители поговорить во время спектакля – например, Николай Горохов в коронном наряде Бориса Годунова и коронным же глубоким голосом отчитал тех, кто ходит в театр «с невылеченным горлом» – на что зал, кстати, отозвался дружным веселым кхе-кхе-каньем.

Капустник владимирский драмтеатр проводит раз в год – к Международному дню театра – и это единственный спектакль, который можно увидеть всего один раз. Поэтому свободных мест в зале не было. Городская культурная публика любит свой театр той самой истинной любовью, которая не только «за», но и «вопреки». Театр отвечает взаимностью. Тем не менее, на капустнике артисты посмеялись не только над зрителем, но и над собой: артистками, которые мечтают сыграть Джульетту с юных до преклонных лет; вынужденными иногда носить колготки и платья актерами; массовкой, которая пожизненно «пятый гриб в седьмом ряду» и пластмассовой едой, обидно заменяющей актеру настоящую пищу.

Особенно хорош получился скетч про актрису, которая мечтает врезать режиссеру. Кстати, режиссером «Вредных театральных советов» стал Владимир Кузнецов, ранее уже ставивший в театре «Вредные советы» для детей, а также «Молодую гвардию», «Кабаре No comments», «Золотого теленка», «Фому» и другие самые неоднозначные владимирские спектакли. Надо сказать, с капустником он тоже справился.

Кстати, во многих других театрах 27 марта прошла акция «Ночь в театре». Во Владимире она – как и в прошлом сезоне – будет проводиться в сентябре. «У нас приходит больше людей, чем в состоянии принять гардероб, – рассказала «Призыву» пресс-секретарь театра драмы Светлана Игнатова. – Поэтому мы делаем «Ночь в театре» в теплое время, когда зрителям не надо сдавать одежду». По секрету нам открыли, что подготовка к «Ночи в театре» уже началась – и, как обычно, для зрителей намечено множество сюрпризов. Осталось только подождать полгода…

Фото Петра Соколова