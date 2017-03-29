В чем соль?

Пропагандируемый полный или частичный отказ от соли подвергается все большей критике со стороны врачей отказ: он к проблемам со здоровьем из-за нарушения баланса натрия в организме. На самом деле соль – полезный продукт. Она принимает участие в обменных процессах, в регуляции сердечной деятельности, в работе почек и выполняет много других жизненно необходимых функций. Однако суточная норма потребления соли не должна превышать 5-6 граммов (это примерно чайная ложка). И это с учетом всей соли – а не только того, чем вы только что подсолили, например, суп. В чем разница между обычной йодированной поваренной солью из магазина и модной морской солью? Последняя содержит больше микроэлементов. Доказано, что морская соль способствует снижению лишнего веса – разумеется, если не пренебрегать и другими правилами здорового образа жизни. Кстати, чтобы добиться максимального результата в похудении, можно наряду с употреблением морской соли в пищу также применять косметологические процедуры и целебные ванны.