Дед мороз лишний вес унес

Чтобы телу нагреться до комфортной температуры, ему приходится затрачивать энергию. Таким образом, даже если вы лежите на диване – калории в организме сгорают. Это не значит, что нужно даже в мороз спать с распахнутым окном и замерзать, но во благо похудения полезно обеспечить в спальне прохладный режим. Холод активирует подкожно-жировую клетчатку (так называемый бурый жир), которая несет ответственность за сжигание калорий, а не накапливание. Чем больше бурого жира в организме, тем больше за день сжигается калорий. Но, правда, чтобы таким образом заметно потерять в весе, надо спать на холоде сутками…