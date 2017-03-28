Владимирское УФАС сообщает

27 марта 2017 Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ТЕХМЕДСЕРВИС» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования (стерилизационное и дезинфицирующее) для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области “Областной клинический онкологический диспансер”.

Заявитель жалобы указывает, что по результатам рассмотрения вторых частей заявок комиссия приняла решении о несоответствии заявки Общества за непредставление декларации о соответствии участника закупки требованиям, установленным п. 3-9 ч.1 ст.31 Закона о контрактной системе в сфере закупок. ООО «ТЕХМЕДСЕРВИС» с указанным решением не согласно, так как заявка Общества содержала декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным п. 3-9 ч.1 ст.31 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Представитель уполномоченного органа на заседании комиссии пояснил, что причиной признания заявки ООО «ТЕХМЕДСЕРВИС» несоответствующей послужило непредставление декларации о соответствии участника закупки требованиям, установленным п. 3-9 ч.1 ст.31 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Заказчик подержал позицию уполномоченного органа. Вместе с тем пояснил, что техническое задание аукционной документации составлено некорректно.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС решила, признать жалобу ООО «ТЕХМЕДСЕРВИС», по доводам указанных в ней, необоснованной. В отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной торговой площадки вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.