Жалоба признана необоснованной

Жалоба ООО «Спецтранснефть» (г.Иваново) на действия аукционной комиссии признана необоснованной

10 0
10 0

23 марта  2017 года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО «Спецтранснефть» (г.Иваново)   на  действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на поставку масла моторного для карбюраторных и дизельных двигателей для нужд МКУ «Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Спецтранснефть» по причине несоответствия требованиям аукционной документации по позиции «Спецификация: API SN или API SM».

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  ООО «Спецтранснефть» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.

 

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы