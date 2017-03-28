Жалоба признана необоснованной

23 марта 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Спецтранснефть» (г.Иваново) на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на поставку масла моторного для карбюраторных и дизельных двигателей для нужд МКУ «Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Спецтранснефть» по причине несоответствия требованиям аукционной документации по позиции «Спецификация: API SN или API SM».

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Спецтранснефть» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.