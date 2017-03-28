Под Муромом впервые за 30 лет отстраивают лагерь «с нуля»

В учреждении появится 105 дополнительных мест повышенной комфортности. Уже этим летом в новом корпусе отдохнут более 300 детей. По словам главы округа Евгения Рычкова, это первое капитальное строение, которое было возведено в загородных лагерях с конца 80-х годов прошлого века.

– Самое важное заключается в том, что мы впервые получим возможность распоряжаться избыточным номерным фондом. Количество мест в загородных детских лагерях будет больше, чем число детей, которые собираются ехать отдыхать, – отметил Евгений Рычков.

До настоящего времени все корпуса действующих лагерей в округе были заняты, поэтому у администрации не было возможности их перестраивать и ремонтировать в летний период. Все работы приходилось вести в сжатые сроки (апреле-мае), когда уже начинаются непосредственная подготовка лагерей к летнему сезону. Поэтому сделать удавалось лишь косметический ремонт.

С вводом же нового корпуса муромляне, наконец, получат возможность капитально перестроить старые здания загородных лагерей да ещё со сменой их концепции; они будут тематические – спортивные, оздоровительные, познавательные.

Фото: http://муром24.рф/uploads/posts/2015-05/1432133303_dsc_7358.jpg