За спиртным с топором

Ночью 25 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение от продавца продуктового магазина, расположенного на Двориковском шоссе в Александрове. Женщина пояснила, что двое неизвестных молодых людей ворвались в помещение и, угрожая топором, похитили спиртную продукцию.

Запомнить нападавших продавец не смогла, их лица были закрыты масками. Разбив витрину, они беспрепятственно забрали алкоголь и скрылись.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, задержать злоумышленников удалось по «горячим следам». Ими оказались 21-летние безработные местные жители, один из которых ранее был судим.

Молодые люди признались в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Молодые люди находятся под стражей.

Фото: http://vu.ee/70102-napavshaya-s-toporom-na-otchima-zhenshhina-predstanet-pered-sudom-2/