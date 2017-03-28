Алиса Аксёнова получила пожизненное кресло

Главную областную театральную награду – премию имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева – в этом году получила заслуженная артистка России Любовь Гордеева. На ее счету только в спектаклях текущего репертуара – 16 ролей и 2 режиссерские работы. А еще недавно актриса отметила юбилей.

Премия имени Евстигнеева вручается «за высокое актерское мастерство и большой вклад в развитие театрального искусства области» с 2005 года, за это время размер ее «денежной» составляющей вырос от 30 до 100 тысяч рублей. В разные годы лауреатами премии становились народные артисты Николай Горохов и Михаил Асафов, заслуженная артистка Жанна Хрулева, теперь уже бывший главный режиссер Владимирского театра кукол Владимир Миодушевский, художник Станислав Шавловский.

– Кроме того, по недавно сложившейся традиции, на основе голосования сотрудников театра были определены два победителя в номинации «За преданное и пламенное служение театру» – в этом году призы взяли артист театра Юрий Круценко и художник по свету, заведующий электроцехом, а также на данный момент исполняющий обязанности заведующего постановочной частью Максим Балашов, – сообщила пресс-секретарь театра Светлана Игнатова.

Еще одну награду театр второй год вручает «самому преданному зрителю». В прошлом году им стала Валентина Бородина, в этом награда досталась почетному президенту Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алисе Аксеновой, которая не пропустила ни одной премьеры в драмтеатре. Вместе с букетом Алисе Ивановне подарили «вечное» место в партере драмтеатра.

– Я, наверное, самый старый зритель нашего театра, – рассказала «Призыву» Алиса Ивановна. – Я помню, что в первый раз пришла туда в 1939 году, мне было 8 лет, театр еще располагался в Народном доме. До сих пор люблю это ощущение перед тем, как поднимется занавес – все замирает и холодок идет в зал со сцены… Надо сказать, на некоторые моменты музейной жизни меня вдохновил именно театр!