Родителям расскажут, как защитить детей от вредных привычек

30 марта 2017 года в семейном клубе по адресу ул. Гагарина, 1 пройдет очередное мероприятие в рамках проекта «Родительские собрания», – напоминает пресс-служба мэрии.

Тема встречи: «Защитите меня! или как эффективно говорить с ребенком о вредных привычках?»

Вредные привычки – один из главных страхов родителей подростков и поводов для семейных скандалов. Что делать, если в кармане ребенка вдруг обнаружилась пачка сигарет или после дня рождения друга он пришел домой нетрезвым? Стоит ли сажать юного курильщика под домашний арест или переводить в новую школу?

На эти и многие другие вопросы специалисты помогут найти ответы уже в ближайший четверг. Спикерами выступят специалисты ГБУЗ ВО «Областной наркологический диспансер», МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр», МБУ «Молодежный центр», ПДН УМВД России по городу Владимиру.

Начало в 18-00. Участие в проекте бесплатное. Дополнительная информация: (4922) 53-33-33.

Напомним, что проект «Родительские собрания» реализуется управлением по делам молодежи администрации города Владимира с 19 января 2017 года. В рамках проекта проходит цикл лекций для родителей на различные актуальные темы воспитания детей и семейного климата.

За прошедшие 3 мероприятия в проекте приняли участие более 200 владимирских родителей.

13 апреля специалисты приглашают поговорить о первой любви. Тема встречи: «Любовь-морковь. Мой ребенок влюбился, как быть?».

27 апреля в преддверии государственных экзаменов и аттестации организаторы приглашаю обсудить тему: «Скоро экзамены. Как помочь ребенку успокоиться?»

Фото: https://kloop.kg/wp-content/uploads/2015/ 11/3595175373_f04140048a_o.jpg