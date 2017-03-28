Авторитет папы и мамы для их отпрысков простирается так далеко, что те зачастую выбирают профессию, руководствуясь мнением родителей. Одни просто доверяют старшим, другие не решаются спорить, а кому-то всё фиолетово: сказал папа – пойдёшь в слесаря, пошёл в слесаря (или юристом-экономистом, у кого какие претензии).

Во Владимире таких не то что много, а очень много – почти треть, если верить сайту по поиску работы и персонала Зарплата.ру, чьи сотрудники опросили 786 владимирцев. Почти треть респондентов на вопрос, что повлияло на выбор их профессии, честно признались – мнение родителей.

Среди них по специальности сейчас работают 59%, остальные же сменили работу на ту, которая им по душе. Интересно, что чаще других с мнением родителей соглашались бухгалтеры и строители.

Правда, тех, кто в выборе будущей деятельности исходил из своего желания, все же больше – 44%. Причем именно они преимущественно довольны своим выбором, и 69% из них в настоящий момент трудятся именно по специальности.

Ещё около трети опрошенных сказали, что решающим фактором в выборе специальности для них стала доступность образования. По такому принципу чаще всего выбирали своё будущее экономисты, преподаватели и юристы.

Лишь небольшая часть респондентов сообщила, что на определение будущей работы повлияла престижности профессии. Опрос показал, что этот критерий был важен банковским работникам, программистам и маркетологам.

Остальным участникам опроса определиться с выбором специальности помогло тестирование на профориентацию в школе и мнение окружающих. При этом довольны выбранной профессией всего 19% опрошенных. Еще 46% скорее довольны, остальные – разочарованы в своем выборе.

Что интересно, только 11% владимирцев удалось реализовать свои детские мечты о будущей профессии. Среди них больше всего врачей, учителей, программистов и работников культурной сферы.

Еще у 16% работа лишь частично связана с детской мечтой, а у трети (29%) такой мечты и не было. Но почти половине – 44% – пришлось расстаться с мечтой.

Фото: http://communityhost.ru/wp-content/uploads/2015/12/ Роль-родителей-в-выборе-будущей-профессии- для-их-ребенка2.jpg