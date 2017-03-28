Овчарок и сиамок приглашают на прививку

Прививку от бешенства своим питомцам можно будет сделать на протяжении всего апреля. Вакцинация будет производиться прямо во дворах многоквартирных домов города Коврова.

30 марта ветеринары приедут во двор дома 13/2 ул. Лопатина и дома 8 пер. Ногина; 3 апреля – дома №17/2 по ул. Фурманова; 5 апреля – дома № 9 по ул. Шмидта; 6 апреля – дома №6 по пр. Мира; 10 апреля – дома № 49 на пр. Ленина; 12 апреля – дома № 4 по ул. Маяковского; 13 апреля – дома № 30 по ул. Запольная; 18 апреля – дома №14 б по ул. Киркижа; 20 апреля – дома № 82 ул. Летняя; 24 апреля – дома №30/1 по ул. З. Космодемьянской (у плит); 26 апреля – дома № 86/3 по ул. Еловая; 27 апреля – дома №23/3 по ул. Муромская.

Прививку домашним любимцам можно будет сделать с 16.00. Специалисты настоятельно советуют найти время для проведения этой процедуры. Ведь по данным Роспотребнадзора, в нашей стране ежегодно регистрируются случаи заболевания бешенством среди людей, которые заканчиваются летальным исходом.

В прошлом году в целом по России было выявлено 5 таких случаев, Владимирская область в этот скорбный список, к счастью, не попала. Между тем в прошлом году в регионе-33 было покусано и поцарапано 4386 человек. В подавляющем большинстве виновниками травм стали домашние животные, которые вполне могут быть больны бешенством.

Так, в середине января текущего года случай этого смертельного для человека заболевания был выявлен у сторожевой собаки в поселке Заклязьминский областного центра, а в марте домашняя собака с тем же диагнозом была обнаружена в Селивановском районе.

Фото: http://m.ngzt.ru/userfiles/images/image-09-2016/privivka_sobake.jpg