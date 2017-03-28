Александровцам привезли царя

В Александров доставили памятник Ивану Грозному. Более того, вроде как намечен и день встречи гранитного самодержца с народом.

Трехметровая скульптура (автор – столичный мастер Василий Селиванов) уже прибыла в город и установлена возле гостиницы «Александров» у корпуса «Иван Грозный». Поставили, как простого смертного, у крыльца. Теперь тут слева – царь, справа – вход в тренажерный зал. Иван Васильевичу такая перестановочка и не снилась.

Пока деспот на «передержке» у гостиницы, администрация снова озвучила новую дату установки памятника. Наши коллеги, ссылаясь на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Елену Шульгу, указали на 27 апреля. Та указала даже на существующее постановление главы администрации, пока правда не подписанное.

На сайте, к сожалению, найти проект документа не удалось. Ранее на одной из февральских планерок сам глава Игорь Першин называл иную дату – 26 августа (Иванов день).

Вполне вероятно, что самая точная дата вхождения Ивана Грозного на постамент, который будет стоять на набережной реки Серая, назовут на ближайшем заседании организационного комитета по установке скульптуры.

Между тем неоднозначная фигура царя продолжает волновать умы горожан. В крупной группе города в соцсетях мнения разделись: одни считают, что не достоин памятника правитель, «поставивший страну на грань разорения», другие советуют царенаневистникам учить историю и уметь славить героев.

Фото: http://www.aleksandrov.ru/mr_infosmi/51/40/1/7149/