Александрову открыли задвижку на газовой трубе

«Компания «Газпром межрегионгаз Владимир» приостанавливает введенное 20 марта ограничение на поставки газа теплоснабжающему предприятию «Александровские коммунальные системы» в связи с частичным погашением задолженности ОАО «АКС» – сообщила сегодня пресс-служба газовой компании.

Вчера марта в адрес газоснабжающей компании поступили 67,3 млн рублей, что позволило сократить долги ОАО «АКС» с 651,1 млн до 583,8 млн рублей. Тем не менее, предприятие по-прежнему возглавляет список крупнейших должников за газ во Владимирской области.

Газовая компания выразила надежду, что тенденция на погашение долгов за «голубое топливо» сохранится при поддержке районных властей.

«В первую очередь необходимо обеспечить своевременные и полные расчеты между ОАО «АКС» и муниципальным предприятием «Александровские тепловые системы» (МУП «АТС»), которое приобретает у «АКС» тепловую энергию. На сегодняшний день долг МУП «АТС» перед тепловиками превышает 200 млн рублей. После урегулирования ситуации с расчетами между теплоснабжающими предприятиями города ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» не исключает возможности полного снятия режима ограничения в городе Александрове» – пояснила алгоритм действий пресс-служба.

Вместе с тем в связи с нарушением платежной дисциплины сохраняется ограничение поставок газа на котельные других теплоснабжающих организаций Александровского района, также являющихся должниками – ОАО «Струнинский тепло-водоканал», ООО «Балакиревские тепловые сети», ООО «Теплосеть» и ООО «Теплоэнерго».

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