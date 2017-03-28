Праздник патриотизма обернулся пробками на дорогах

Мероприятие форума «Юнармия – судьба России в твоих руках», проходившее в Коврове 24 марта с участием руководства Минобороны, региона-33 и VIP-лиц, обернулось для тысяч ковровчан неудобствами и проблемами.

Местом юнармейского торжества стала площадь Воинской славы в центре Коврова. Решением ковровских властей с 11.30 до 13.30 было перекрыто движение автотранспорта по проспекту Ленина от улицы Октябрьской до улицы Шмидта, в том числе изменен ряд маршрутов общественного транспорта.

На практике это означало, что перекрытым оказался единственный в Коврове путепровод через линию Горьковской железной дороги, которая разрезает Ковров пополам. Мэрия о данных ограничениях движения автотранспорта объявила еще накануне, но легче от этого никому не стало.

Единственной возможностью переехать из южной части города со 138-тысячным населением в северную часть города и обратно оказались «трубочки» под той же железной дорогой на улицах Кузнечной и Социалистической.

Так как на Кузнечной недавно на авто сверху упал кирпич, пробив крышу машины и поранив водителя, то большинство ковровчан предпочитали двигаться через туннель на Социалистической. Однако там организовано лишь одностороннее движение с регулирующим светофором (на Кузнечной тоже одностороннее, только там светофора нет).

Поэтому всего лишь через полчаса после того, как движение по проспекту Ленина перекрыли, у «трубочки» с обеих сторон образовались километровые пробки из легковых и грузовых авто.

С южной стороны скопление машин начиналось с пересечения улицы Муромской близ проходных «Ковровского механического завода», с северной – от перекрестка улиц Дегтярева и Свердлова. Автомобили двигались со скоростью пешехода, а временами вообще вставали. В результате время на преодоление маршрута по городу возрастало в разы.

Подобный транспортный коллапс посреди рабочего дня привел к тому, что многие ковровчане не смогли попасть домой на обед и для того, чтобы встретить детей с уроков, срывались деловые свидания и рабочие графики. Люди потеряли массу времени и нервов.

Почему понадобилось создавать столь масштабные проблемы – ковровчанам непонятно, тем более что мероприятие вполне можно было провести на площади Победы, не перекрывая движение в самом узком месте города. Да и у площади Воинской славы, местонахождение которой очень неудобно, оберегать VIP-персон от народа, наверное, было необязательно.

Патриотизм, конечно, дело хорошее, но почему его надо демонстрировать за счет неуважения к согражданам и создания для них проблем на ровном месте?