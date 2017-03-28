Глава администрации Петушков ответит за упавшее на дачника дерево

В отношении главы администрации города Петушки Сергея Агапова возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

«Призыв» уже сообщал о том, что с 2013 года житель Московской области, имеющий дачу в Петушках, а также его дочь неоднократно обращались в местную администрацию за решением вопроса о спиле опасного сухостойного дерева, стоящее на границе городской земли и частного владения. Однако их просьбы должностными лицами игнорировались.

По данным регионального Следственного комитета, 21 мая прошлого года мужчина находился на приусадебном участке. В какой-то момент на него упало сухое дерево, нанеся травмы головы и лица. Мужчина был вынужден пройти лечение в стационаре местной клиники.

Следователи провели проверку и выяснили, что со стороны должностных лиц проявлялось формальное рассмотрение просьб со стороны граждан. Причем, собственникам домов даже предложили самостоятельно спилить деревья, внушающие опасения, но в выдаче разрешения им отказали.

Действия главы администрации следствие расценило как незаконные. Внимательное рассмотрение обращений граждан, а также правильная организация работы своих подчиненных, по мнению следователей, позволила бы избежать опасных последствий.

Глава администрации свою вину в случившимся не признал, пояснив, что должность занимает с октября 2015 года, меры по очистке территории муниципального образования принимает. При этом на ряд конкретных вопросов по ситуации он отвечать отказался.

Фото: http://misanec.ru/2016/06/20/v-ulyanovske-ruhnulo-derevo-oborvav-provoda/