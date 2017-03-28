Место кондуктора не занимать!

На следующей неделе проезд во владимирском общественном транспорте подорожает на 2 рубля. Теперь, протягивая два «десячка» кондуктору, сдачи не ждем. Мелочь, а неприятно.

И хотя решение о повышении принимали не женщины с сумкой на плече, претензии слушать придется именно им. Власть, которая дала «добро» на пересмотр тарифа на проезд, на закупку современных газомоторных автобусов отечественного производства, представляется абстрактно и в общественном транспорте не ездит.

Ей даже если захочешь что-то высказать, так сильно постараться надо: на прием записаться или письмо настрочить (не очень-то рассчитывая при этом на ответ). А кондуктор – вот он, на расстоянии вытянутой руки. Ему и наговорят про 2 рубля на целый полтинник.

Нет работы хуже, чем кондуктор, собачья должность! – эта фраза классика кажется справедливой многим. Условия труда тяжелые. Весь день на «колесах», весь день на людях, весь день – ходить, считать, не ошибаться, общаться, и в конце месяца получить вознаграждение, которое трудно назвать высоким.

Я не оправдываю кондукторов – они по-разному относятся к работе. Как и врачи, учителя, юристы, журналисты. Но иногда к кондуктору относятся как к обслуживающему персоналу, словно к людям низшего ранга. Недовольство вызывает чуть ли не каждое действие.

А я вспоминаю, как 7 марта ехала в переполненном «волгобасе» и пребывала в отличном настроении.

– Ну что вы мне проездные даёте?! Деньги покажите! – обращалась к нам кондуктор, с трудом пробираясь через салон.

– Будут – покажем! – поддержал ее один из пассажиров под хохот остальных.

Увидев с трудом стоящего от переполняющих чувств к женщинам мужчину, кондуктор попросила пассажиров раздвинуться и прислонила его к поручню. Она журила его, но в голосе чувствовалось сочувствие:

– Ну зачем вы так напились? Ведь 8 марта только завтра! Мне, как женщине, это просто неприятно, а вас ведь свои дома ждут! Вы думаете, вы им сейчас понравитесь?!

О кондукторах мне регулярно рассказывает сын, ежедневно пользующийся общественным транспортом. И им от меня – большое спасибо за материнское отношение к чужому ребенку.

Бывало всякое! Терял «проездные» деньги, и его везли бесплатно. Отдавали сотовый, оставленный на сидении. А было дело – автобус тормозили, деньги за билет возвращали, когда он вдруг вспоминал, что оставил в бассейне вещи.

– А меня сегодня как багаж провезли, – похвалился недавно мой ребенок. – Я в буфете проел больше, чем надо. Кондуктор мне билет другой дала, сказала, что за безбилетников их ругать будут.

Есть такая привычка – ругать кондукторов. Они не безгрешны, повод тоже иногда дают. Но когда мы, попикировавшись с ними и выпустив пар, через пару остановок выходим, то они на своей круговой каторге остаются, до упора, пока автобус или троллейбус в парк не заедет.

Адская карусель с попутчиками, которых не выбираешь, но угодить обязан любому. Попутно и про два рубля объясниться, и про то, почему окна замерзли, и почему автобуса не было 30 минут, а сдачу одной медью дает. Словом, про всё, что бесит жутко прямо сейчас, а тут еще кондуктор и эти два рубля…

«Место кондуктора не занимать», – письменно просят они, имея в виду свой уголок в салоне. Мысленно представьте, что оно – ваше. Слабо? Ответ у большинства, думаю, будет другой: ни за какие деньги!

Фото: http://www.rabota-kolpino.ru/upload/iblock/ b13/10bb1c0aea066d554aa10cf8107eb3cc.jpg