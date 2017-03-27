Кобзон запел на месте гибели Гагарина

Сегодняшний день вошел в историю как день величайшей трагедии. Он принес новость, от которой содрогнулся мир. И это не преувеличение. 27 марта 1968 года при выполнении учебного полета разбился самолет МиГ-15УТИ, который пилотировал 34-летний Юрий Гагарин вместе с 45-летним лётчиком-инструктором Центра подготовки космонавтов Владимиром Серёгиным. Оба летчика погибли.

Ежегодно на мемориале в память о погибших у деревни Новоселово, где произошла трагедия, собираются космонавты, летчики, представители общественности и власти, рядовые граждане. Но есть несколько очень известных в стране людей, которые приезжают сюда по традиции. Были они и сегодня. Это – летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Архипович Леонов, первая женщина космонавт, Герой Советского Союза Валентина Владимировна Терешкова, депутат Госдумы, народный артист России Иосиф Кобзон.

Серебристый «мерседес» известного певца появился первым возле закладного камня на месте будущей часовни. Она должна быть построена уже в следующем году в рамках реконструкции мемориала. Буквально через считанные минуты притормозил внушительный черный джип, из которого вышел Алексей Леонов.

– А вот кто меня опередил! – заулыбался космонавт. Элегантная Валентина Терешкова появилась следом. С огромными букетами темно-красных роз они прошли к месту гибели летчиков. Стоя возле воронки, которая обрамлена широким гранитным кольцом, они негромко переговаривались. Алексей Архипович поднимал голову к березам, несколько из которых протаранил падающий самолет.

Знаменитости опередили в этот день многих гостей, которые подтягивались к началу церемонии освещения часовни. Однако Иосиф Давидович в толпе прихожан замечен не был. Валентина Терешкова также выстояла не до конца. Самым стойким был Алексей Архипович. К слову, именно он сегодня был самым приглашаемым для селфи героем. Терешкова с Кобзоном держались в стороне.

Траурный митинг стал многолюдным. Участвовали школьники, курсанты патриотических объединений, сотрудники силовых ведомств, учащиеся колледжей из Владимирской и Московской областей, чиновники. По традиции приехали делегация Звездного городка, научно-исследовательского испытательного Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.

Выступающие ограничились короткими спичами. Иосиф Давыдович вспомнил, как 49 лет страна провожала летчиков в последний путь.

– Мы были шокированы, не хотели понимать, что произошло, не хотели принять это горе. Мы провожали в последний путь двух сынов великой державы. Рядышком здесь упокоен сейчас и еще один замечательный сын России – Герой России, народный артист Валерий Халилов. Поклонитесь и ему, он тоже был великим патриотом и гражданином, – призвал артист.

Он напомнил собравшимся о пронзительной песне, написанной о двух летчиках-героях – «Огромное небо» (Муз. О. Фельцмана, сл. Р. Рождественского) и исполнил ее без аккомпанемента. Собравшиеся замерли. Ветер порывом смахнул с деревьев сырой снег.

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Борис Валентинович Волынов вспоминал последние минуты того полета. «Самолет подходил к коридору на высоте 4100 метров. Я до сих пор помню, как он докладывал, просил вход в коридор. Задание казалось выполненным, но с этой, казалось бы, безопасной высоты, меньше чем через минуту под большим углом самолет оказался в земле», – рассказал он.

Таким же эмоциональным было и выступление Алексея Леонова. На протяжении многих лет он возглавляет благотворительный фонд памяти первого космонавта Юрия Гагарина и его летного наставника Владимира Серегина. Он был создан по инициативе нашего земляка – летчика-космонавта Валерия Кубасова.

– Валера ушел, а я поклялся, что доведу это всё до ума, – сказал он, имея в виду проект реконструкции мемориала. Здесь планируется создать музейно-мемориальный комплекс первого отряда космонавтов. Архитектурный план утвержден в Российской академии художеств, проведены геологоразведочные работы. Сам комплекс будет стилизован под палубу авианосца, вдоль которой будут располагаться бюсты членов первого отряда космонавтов. На её конце установят истребитель МиГ-29, который выделяет Липецкий центр боевой подготовки. А напротив ныне стоящей стелы и будет выстроена часовня.

Будет, если под проектное решение будут найдены средства. С горечью Алексей Архипович говорил о том, как тяжело идет их средств, несмотря на многочисленные обращения, в том числе, к самым известным людям страны.

– Три года назад на митинге мы приняли проект мемориала. Но сегодня нам стыдно должно быть за то, что мы имеем. Эти люди достойны большего! Следующий год будет юбилейным, надо сделать всё, чтобы этот мемориал был готов. Собирали по стране крохи, я сам ходил с вытянутой рукой, но никто из магнатов копейки не дал. Нашелся один миллиардер, который прислал 10 рублей. А простая женщина из смоленской деревни переслала 20 тысяч рублей. Это – Оксана Алексеевна Капитонова. Я сделаю всё, чтобы имя ее было на граните высечено, это настоящий гражданский поступок, – рассказал Алексей Леонов и призвал всех не оставаться равнодушными.

«Мы хорошие слова говорим о героизме и патриотизме, но в душу друг другу посмотрите, но почему мы практические дела не можем сделать?! Ну, положите копейку, рубль на благое дело. Жалко или не досуг? Но мы должны сделать всё, чтобы в следующем году мы стояли здесь на площади, как предусмотрено проектом, и чувствовали себя как люди с совестью. Если считаете, что Бога нет, то совесть-то быть должна», – горячился Алексей Архипович, пока Валентина Терешкова не попросила его вполголоса успокоиться.

Позже выяснилось, что общая стоимость мемориального комплекса оценивается в 60 млн рублей, на строительство часовни необходимо три миллиона. Собрали всего 4,5 млн руб., из которых, как выразился космонавт, «содрали» 1,8 млн рублей на геодезические исследования.

Но, как оказалось, не только безденежье пока сильно сдерживает высоту уровня реализации проектного решения. Когда среди многочисленных поклонников Героя России, которые хотели с ним сфотографироваться, к нему подошли люди в форме с той же просьбой, то Алексей Архипович перестал сдерживаться:

– Три березы и одна ёлка помешали, мы их убрали, и дело дошло до прокуратуры! Это не по человечески? Три березы! Там гектар вырубили – и ничего, в общей сложности 436 млн га леса по стране загублено! Где прокуратура? А мы 2 года потеряли. Ну, помогите же в конце концов! – апеллировал он к людям в погонах, описывая трудности с урегулированием ещё и земельных отношений на месте будущего расширенного и обновленного мемориала. Люди в погонах обещали разобраться и помочь.

Сегодня же прошла служба в храме Свято-Андреевского прихода, который заложил еще Александр II в честь героев Отечественной войны 1812 года. Он стоит менее чем в километре от места гибели летчиков. И помогали восстанавливать его тоже летчики-космонавты, в частности неутомимый Алексей Леонов. В нём – 9 колоколов, каждый из которых имеет имя – такое же, как и у наших космонавтов.

Колокол, названный в честь Юрия Гагарина, весит 960 кг. Его голос сегодня услышали участники митинга, все, кто приехал на место его гибели боевых товарищей, над которыми теперь и навсегда огромное небо одно на двоих.